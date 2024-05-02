Удар РФ по Дергачах на Харківщині. Кількість постраждалих дітей збільшилася

Удень 2 травня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Дергачі Харківської області. Серед постраждалих – 8 дітей.
Кількість поранених дітей у Дергачах збільшилася
Внаслідок атаки КАБами міста Дергачі постраждало 8 дітей.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Поліція Харківської області уточнила, що окупанти поцілили по спортивному клубу, де перебували діти.
За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
У Дергачах від російських КАБів постраждали діти
О 16.00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про небезпеку російської атаки для Харкова та Харківського району. Незабаром з’явилося повідомлення про жертви удару РФ.
О 16.38 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від російських бомб збільшилася.
Станом на зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них — діти.
Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо — середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані.
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