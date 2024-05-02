Удар РФ по Дергачах на Харківщині. Кількість постраждалих дітей збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Дергачах на Харківщині. Кількість постраждалих дітей збільшилася

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Дергачі

Удень 2 травня російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Дергачі Харківської області. Серед постраждалих – 8 дітей.

Кількість поранених дітей у Дергачах збільшилася

Внаслідок атаки КАБами міста Дергачі постраждало 8 дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: в одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, в іншого — легкі ушкодження.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Поліція Харківської області уточнила, що окупанти поцілили по спортивному клубу, де перебували діти.

За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Дергачах від російських КАБів постраждали діти

О 16.00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про небезпеку російської атаки для Харкова та Харківського району. Незабаром з’явилося повідомлення про жертви удару РФ.

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо четверо постраждалих дітей.

О 16.38 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від російських бомб збільшилася.

Станом на зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них — діти.

Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо — середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані.

75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

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Категорія
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Категорія
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Авіація РФ бомбила Харківщину. Постраждали діти
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