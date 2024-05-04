Войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракета
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Днем 4 мая российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть информация о пострадавших.

Удар РФ по Харькову 4 мая

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о российском ударе по гражданской инфраструктуре Харькова.

По его данным, трое гражданских получили ранения в результате ракетного удара.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара начался сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.

Ситуация в Харькове и области

По данным ОВА, около 14:00 4 мая российские оккупанты артиллерией обстреляли деревню Одноробовку.

В результате пяти ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и сети. Без пострадавших.

Позже оккупанты нанесли удары КАБами по селу Черкасские Тишки Харьковского района.

Из-за удара по частному дому пострадала 74-летняя женщина, ее госпитализированная в медицинское учреждение.

Ночью в результате ударов «Шахедами» по Харькову горели двухэтажное офисное и складское здание. А также здание шиномонтажа. Пострадали 4 человека .

В обед в результате обстрела в Харькове горел частный дом, конструктивные элементы разрушенного дома на площади. В общей сложности повреждено 15 частных домов, остекление окон предприятия. Пострадали двое мужчин 66 и 77 лет. Погибла 82-летняя женщина.

Утром в Чугуеве в результате российских обстрелов РСЗО и ЗРК С-300 повреждены дом, квартиры, 2 автомобиля. Ранены 3 человека.

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