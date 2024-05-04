Руководитель New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отметил, что страна-агрессорка Россия изначально имела планы наступления на Харьков и Сумы, однако не имела и не имеет необходимого количества человеческих и материально-технических ресурсов для этого.

Следует ли ожидать наступления армии РФ в направлении Харькова и Сум

Планы у россиян есть. Планы есть и на Киев, и на Львов. Поскольку они не начинали бы свою войну, если бы у них не было уже сформированных карт, замыслов и т.д. Правда, все эти замыслы в феврале-марте 2022 были разрушены украинской армией, — объясняет аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что у Кремля есть планы по наступлению в направлении Харькова и Сум, однако не имеют надлежащих ударных группировок, которые могли бы быть задействованы в соответствующих наступательных операциях.

Это нужно сразу говорить. Поскольку у нас сейчас в информационном пространстве часто усиливается нарратив о том, что россияне уже готовы провести операцию в направлении Сум, северных областей, Чернигова или даже Харькова. Илон Маск вообще говорит об Одессе. На самом деле ударных группировок у них нет, планы есть, — отмечает аналитик. Поделиться

Есть ли признаки подготовки армии РФ к наступлению на Харьков и Сумы

Между тем, по словам военно-политического аналитика Александра Мусиенко, российские оккупанты завершают строительство взлетной полосы на аэродроме в Белгородской области, где будут садиться военно-транспортные самолеты с личным составом.

Это означает, что они готовят опрокидывание живой силы. Они рассматривают сценарий подготовки и подскока туда определенных групп, возможно, десанта или других. Для того чтобы они быстрее отсюда передвигались. Чтобы решить вопрос логистики, который не так прост. Надеемся, что будет возможность этот аэродром поразить, — отметил Мусиенко. Поделиться

По его словам, враг продолжает формировать группировку войск "Север" на территории Белгородской области и ударную группировку "Курск" в Курской области.

Аналитик подчеркивает, что численность российских окупантов в Белгородской области увеличивается, что может свидетельствовать о подготовке к вероятному наступлению.

То есть, по сравнению с прошлой неделей, за эту неделю обозначилось то, что формируется хоть и не большая, но ударная группировка войск с прицелом на Сумщину и с прицелом на Харьковщину. Здесь просто нужно разделить, что это не значит, Харьков и не значит Сумы. Потому что это разные вещи. Поскольку направление действий врага и удары, они могут не в том, чтобы пойти на Харьков — нет. Они не пойдут на областной центр, потому что сил недостаточно, — объясняет Мусиенко. Поделиться

По его словам, целью российских окупантов являются периодические рейды на территорию Украины и проведений диверсионных операций.

7 мая состоится инаугурация Путина. Он объявит о том, что наносятся удары Украиной по территории России, соответственно он прав относительно санитарной зоны. Надо запускать в Сумскую область для создания этой санитарной зоны и в Харьковскую область так же, — отметил аналитик. Поделиться

Также россияне хотят воспользоваться "шансом" оттянуть украинские силы и средства, пока поступает помощь западных партнеров.

По мнению российского командования, надо оттащить нас на север. Надо создать дилемму, пока помощь поступает, где нам защищаться. Потому что защищаться все равно может быть сложно. А результатом и направлением основного удара должно быть Донбасса. По российскому плану это должно дать возможность захватить всю Донецкую область. На Востоке, я думаю, у них программа максимум в результате этой наступательной кампании захватит всю Донецкую область. Это основная программа и основное направление удара, отмечает Мусиенко. Поделиться

По его мнению, преступная армия РФ уже сражается на грани собственных возможностей.

Россия сейчас хочет истощать наши подразделения, чтобы их истощенные подразделения за счет большего количества, в конце концов, имели больше шансов. Они видят для себя окно возможностей май-июнь, максимум первая половина июля, — подчеркнул аналитик. Поделиться

По его словам, у Украины есть мощные линии обороны, однако их необходимо чем-то прикрывать с воздуха.

Он добавил, что в прогнозах по прибытию самолетов F-16, которых очень ожидает и надеется Украина, нужно смотреть на сроки поставки Patriot.