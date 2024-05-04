Руководитель New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отметил, что страна-агрессорка Россия изначально имела планы наступления на Харьков и Сумы, однако не имела и не имеет необходимого количества человеческих и материально-технических ресурсов для этого.
Следует ли ожидать наступления армии РФ в направлении Харькова и Сум
Он подчеркнул, что у Кремля есть планы по наступлению в направлении Харькова и Сум, однако не имеют надлежащих ударных группировок, которые могли бы быть задействованы в соответствующих наступательных операциях.
Есть ли признаки подготовки армии РФ к наступлению на Харьков и Сумы
Между тем, по словам военно-политического аналитика Александра Мусиенко, российские оккупанты завершают строительство взлетной полосы на аэродроме в Белгородской области, где будут садиться военно-транспортные самолеты с личным составом.
По его словам, враг продолжает формировать группировку войск "Север" на территории Белгородской области и ударную группировку "Курск" в Курской области.
Аналитик подчеркивает, что численность российских окупантов в Белгородской области увеличивается, что может свидетельствовать о подготовке к вероятному наступлению.
По его словам, целью российских окупантов являются периодические рейды на территорию Украины и проведений диверсионных операций.
Также россияне хотят воспользоваться "шансом" оттянуть украинские силы и средства, пока поступает помощь западных партнеров.
По его мнению, преступная армия РФ уже сражается на грани собственных возможностей.
По его словам, у Украины есть мощные линии обороны, однако их необходимо чем-то прикрывать с воздуха.
Он добавил, что в прогнозах по прибытию самолетов F-16, которых очень ожидает и надеется Украина, нужно смотреть на сроки поставки Patriot.