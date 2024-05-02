По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, оккупационная армия РФ может готовиться к наступлению в Харьковской и Сумской областях.

Что в ГУР говорят о подготовке армии РФ к наступлению на новые направления фронта

Скибицкий подчеркнул, что ориентировочные сроки начала наступления армии РФ в Харьковской и Сумской областях — конец мая и начало июня.

При этом представитель ГУР подчеркнул, что у преступной армии РФ нет достаточных ресурсов для захвата Харькова или Сум, однако может провести наступательные операции с целью вторжения и последующего отступления.

По его мнению, начало наступления российских окупантов на новых направлениях фронта будет зависеть от прочности обороны украинских военных на Донбассе.

Есть ли угроза захвата армией РФ Сум или Харькова

Однако, по прогнозам Скибицкого, ключевые наступательные усилия кремлевских захватчиков должны начаться в конце мая — начале июня.

Представитель ГУР также отметил, что вражеская группировка на территории Украины увеличилась до 514 тыс. человек, что превышает распространенные оценки в 470 тыс., приведенные в прошлом месяце главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

Скибицкий также подчеркнул, что вражеская группировка "Север", дислоцированная на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает до 35 тыс. военных.

При этом командование окупантов намерено увеличить его до 50-70 тыс военных.

Россия также "генерирует дивизию резервов" (т.е. от 15 до 20 тыс человек) в центральной части России, которую она может приложить к основным усилиям.

Скибицкий считает, что этого недостаточно для операции по захвату большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.