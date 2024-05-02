За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, окупаційна армія РФ може готуватись до наступу у Харківській та Сумській областях.

Що в ГУР кажуть про підготовку армії РФ до наступу на нових напрямках фронту

Скібіцький підкреслив, що орієнтовні терміни початку наступу армії РФ у Харківській та Сумській областях — кінець травня та початок червня.

При цьому представник ГУР підкреслив, що злочинна армія РФ не має достатніх ресурсів для захоплення Харкова або Сум, однак може провести наступальні операції із метою вторгнення та подальшого відступу.

На його думку, початок наступу російських окупантів на нових напрямках фронту залежатиме від міцності оборони українських військових на Донбасі.

Чи є загроза захоплення армією РФ Сум або Харкова

Однак за прогнозами Скібіцького, ключові наступальні зусилля кремлівських загарбників мають розпочатись на прикінці травня початку червня.

Представник ГУР також зазначив, що вороже угруповання на території України збільшилось до 514 тис осіб, що перевищує поширені оцінки в 470 тис, наведені минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

Скібіцький також підкреслив, що вороже угруповання “Північ”, дислоковане на кордоні з Харковом, наразі нараховує до 35 тис військових.

При цьому командування окупантів має намір збільшити його до 50-70 тис військових.

Росія також "генерує дивізію резервів" (тобто від 15 до 20 тис чоловік) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних зусиль.

Скібіцький вважає, що цього недостатньо для операції із захоплення великого міста, але може бути достатньо для меншого завдання.