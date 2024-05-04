Керівник New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначив, що країна-агресорка Росія від початку мала плани щодо наступу на Харків та Суми, однак не мала і не має необхідної кількості людських та матеріально-технічних ресурсів для цього.

Чи варто очікувати наступу армії РФ у напрямку Харкова та Сум

Плани у росіян є. Плани є і на Київ, і на Львів. Оскільки вони б не починали свою війну, якби в них не було вже сформованих карт, замислів тощо. Щоправда, всі ці замисли у лютому-березні 2022 року були зруйновані українською армією, — пояснює аналітик. Поширити

Він підкреслив, що у Кремлі мають плани стосовно наступу у напрямку Харкова та Сум, однак не мають належних ударних угруповань, які могли б бути задіяні у відповідних наступальних операціях.

Це треба відразу говорити. Оскільки у нас зараз в інформаційному просторі часто посилюється наратив про те, що росіяни вже начебто готові провести операцію в напрямку Сум, північних областей, Чернігова чи навіть Харкова. Ілон Маск взагалі каже про Одесу. Насправді ж ударних угруповань вони не мають, плани є, — наголошує аналітик. Поширити

Чи є ознаки підготовки армії РФ до наступу на Харків та Суми

Між тим, за словами військово-політичного аналітика Олександра Мусієнка, наразі російські окупанти завершують будівництво злітної смуги на аеродромі у Бєлгородській області, де сідатимуть військово-транспортні літаки із особовим складом.

Це означає, що вони готують перекидання живої сили. Вони розглядають сценарій підготовки і підскоку туди певних груп, можливо десанту чи інших. Для того, щоб вони швидше звідси пересувались. Щоб вирішити питання логістики, яке не таке просте. Сподіваємось, що буде можливість цей аеродром уразити, — зазначив Мусієнко. Поширити

За його словами, ворог продовжує формувати угруповання військ “Сєвєр” на території Бєлгородської області та ударне угруповання "Курськ" у Курській області.

Аналітик підкреслює, що чисельність російських окупантів у Бєлгородській області збільшується, що може свідчити про підготовку до ймовірного наступу.

Тобто, порівняно з минулим тижнем, за цей тиждень окреслилось те, що формується хоч і не велике, але ударне угрупування військ з прицілом на Сумщину і з прицілом на Харківщину. Тут просто треба розділити, що це не значить Харків і не значить Суми. Тому що це різні речі. Оскільки напрямок дій ворога і удари, вони можуть полягати не в тому, щоби піти на Харків — ні. Вони не підуть на обласний центр, тому що сил недостатньо, — пояснює Мусієнко. Поширити

За його словами, метою російських окупантів є періодичні рейди на територію України та проведенн диверсійних операцій.

7 травня буде інавгурація Путіна. Він оголосить про те, що наносяться удари Україною по території Росії, відповідно він правий щодо санітарної зони. Треба запускати в Сумську область для створення цієї санітарної зони і на Харківщину так саме, — зазначив аналітик. Поширити

Також росіяни хочуть скористатися "шансом" відтягнути українські сили і засоби, поки надходить допомога західних партнерів.

На думку російського командування треба відтягти нас на північ. Треба створити дилему, поки допомога надходить, де нам боронитися. Тому що боронитися однаково може бути складно. А результатом і напрямком основного удару має бути Донеччина. За російським планом це має дати можливість захопити всю Донецьку область. На Сході, я думаю, у них програма максимум внаслідок цієї наступальної кампанії захопити всю Донецьку область. Це основна програма і основний напрямок удару, — наголошує Мусієнко. Поширити

На його думку, злочинна армія РФ вже воює на межі власних можливостей.

Росія зараз хоче виснажувати наші підрозділи, щоб їхні виснажені підрозділи за рахунок більшої кількості, зрештою мали більше шансів. Вони бачать для себе вікно можливостей травень-червень, максимум перша половина липня, — підкреслив аналітик. Поширити

За його словами, Україна має потужні лінії оборони, однак їх необхідно чимось прикравати з повітря.

Він додав, що у прогнозах щодо прибуття літаків F-16, на які дуже очікує і сподівається Україна, потрібно дивитись на строки постачання Patriot.