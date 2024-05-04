Керівник New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначив, що країна-агресорка Росія від початку мала плани щодо наступу на Харків та Суми, однак не мала і не має необхідної кількості людських та матеріально-технічних ресурсів для цього.
Чи варто очікувати наступу армії РФ у напрямку Харкова та Сум
Він підкреслив, що у Кремлі мають плани стосовно наступу у напрямку Харкова та Сум, однак не мають належних ударних угруповань, які могли б бути задіяні у відповідних наступальних операціях.
Чи є ознаки підготовки армії РФ до наступу на Харків та Суми
Між тим, за словами військово-політичного аналітика Олександра Мусієнка, наразі російські окупанти завершують будівництво злітної смуги на аеродромі у Бєлгородській області, де сідатимуть військово-транспортні літаки із особовим складом.
За його словами, ворог продовжує формувати угруповання військ “Сєвєр” на території Бєлгородської області та ударне угруповання "Курськ" у Курській області.
Аналітик підкреслює, що чисельність російських окупантів у Бєлгородській області збільшується, що може свідчити про підготовку до ймовірного наступу.
За його словами, метою російських окупантів є періодичні рейди на територію України та проведенн диверсійних операцій.
Також росіяни хочуть скористатися "шансом" відтягнути українські сили і засоби, поки надходить допомога західних партнерів.
На його думку, злочинна армія РФ вже воює на межі власних можливостей.
За його словами, Україна має потужні лінії оборони, однак їх необхідно чимось прикравати з повітря.
Він додав, що у прогнозах щодо прибуття літаків F-16, на які дуже очікує і сподівається Україна, потрібно дивитись на строки постачання Patriot.