Як офіційно заявило Міністерство оборони України, воно уже завершує зведення фортифікацій у п’яти областях, зокрема, і в Донецькій, де не зупиняються активні атаки російських загарбників.

У 5 областях України закінчуються зведення фортифікацій

Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення, — йдеться в заяві українського оборонного відомства. Поширити

Варто звернути увагу на те, що жодних інших подробиці Міноборони не розкрило, однак на відео можна побачити облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які мають на меті суттєво сповільнити наземний наступ російських загарбників.

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський на Харківщині спостерігав за процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Росією.

Харківська область — це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати, — зазначили в команді президента. Поширити

Кабмін додатково виділив понад 8 млрд грн на фортифікації

За словами очільника українського уряду Дениса Шмигаля, понад 8 млрд грн на будівництво оборонних споруд вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.

І на цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання — створити надійний оборонний вал, який захистить наших воїнів та надасть переваги нашій армії на полі бою. Денис Шмигаль Глава КМУ

Місяць тому глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для подальшого захисту від можливого наступу росіян.