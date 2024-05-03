Як офіційно заявило Міністерство оборони України, воно уже завершує зведення фортифікацій у п’яти областях, зокрема, і в Донецькій, де не зупиняються активні атаки російських загарбників.
У 5 областях України закінчуються зведення фортифікацій
Варто звернути увагу на те, що жодних інших подробиці Міноборони не розкрило, однак на відео можна побачити облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які мають на меті суттєво сповільнити наземний наступ російських загарбників.
Нещодавно глава держави Володимир Зеленський на Харківщині спостерігав за процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Росією.
Кабмін додатково виділив понад 8 млрд грн на фортифікації
За словами очільника українського уряду Дениса Шмигаля, понад 8 млрд грн на будівництво оборонних споруд вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.
Місяць тому глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для подальшого захисту від можливого наступу росіян.
Після заяви президента уряд виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів у кількох областях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-