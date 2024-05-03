Україна підготувалася до масштабного наступу РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна підготувалася до масштабного наступу РФ — відео

Міноборони України
ЗСУ
Read in English

Як офіційно заявило Міністерство оборони України, воно уже завершує зведення фортифікацій у п’яти областях, зокрема, і в Донецькій, де не зупиняються активні атаки російських загарбників.

У 5 областях України закінчуються зведення фортифікацій

Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення, — йдеться в заяві українського оборонного відомства.

Варто звернути увагу на те, що жодних інших подробиці Міноборони не розкрило, однак на відео можна побачити облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які мають на меті суттєво сповільнити наземний наступ російських загарбників.

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський на Харківщині спостерігав за процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Росією.

Харківська область — це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати, — зазначили в команді президента.

Кабмін додатково виділив понад 8 млрд грн на фортифікації

За словами очільника українського уряду Дениса Шмигаля, понад 8 млрд грн на будівництво оборонних споруд вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.

І на цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання — створити надійний оборонний вал, який захистить наших воїнів та надасть переваги нашій армії на полі бою.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Глава КМУ

Місяць тому глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для подальшого захисту від можливого наступу росіян.

Після заяви президента уряд виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів у кількох областях.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Командувач армії Фінляндії описав новий план Путіна проти НАТО
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готується наступ. У ГУР оцінили ймовірність захоплення Росією Харкова та Сум
рф
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
G7 раптово відмовилася від повної конфіскації активів РФ — відома причина
G7

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?