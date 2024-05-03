Как официально заявило Министерство обороны Украины, оно уже завершает строительство фортификаций в пяти областях, в частности, и в Донецкой, где не останавливаются активные атаки российских захватчиков.

В 5 областях Украины заканчиваются строительство фортификаций

Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завершению, — сказано в заявлении украинского оборонного ведомства. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что никаких других подробностей Минобороны не раскрыло, однако на видео можно увидеть обустройство подземных бетонных укрытий и так называемых "зубов дракона", которые призваны существенно замедлить наземное наступление российских захватчиков.

Недавно глава государства Владимир Зеленский в Харьковской области наблюдал за процессом строительства оборонных сооружений и укреплений вблизи границы с Россией.

Харьковская область — это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать, — отметили в команде президента. Поделиться

Кабмин дополнительно выделил более 8 млрд грн на фортификации

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, более 8 млрд грн на строительство оборонных сооружений удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.

И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача — создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов на поле боя. Денис Шмыгаль Глава КМУ

Месяц назад глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина строит три линии фортификационных сооружений для дальнейшей защиты от возможного наступления россиян.