Как официально заявило Министерство обороны Украины, оно уже завершает строительство фортификаций в пяти областях, в частности, и в Донецкой, где не останавливаются активные атаки российских захватчиков.
В 5 областях Украины заканчиваются строительство фортификаций
Следует обратить внимание на то, что никаких других подробностей Минобороны не раскрыло, однако на видео можно увидеть обустройство подземных бетонных укрытий и так называемых "зубов дракона", которые призваны существенно замедлить наземное наступление российских захватчиков.
Недавно глава государства Владимир Зеленский в Харьковской области наблюдал за процессом строительства оборонных сооружений и укреплений вблизи границы с Россией.
Кабмин дополнительно выделил более 8 млрд грн на фортификации
По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, более 8 млрд грн на строительство оборонных сооружений удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.
Месяц назад глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина строит три линии фортификационных сооружений для дальнейшей защиты от возможного наступления россиян.
После заявления президента правительство выделило дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей в нескольких областях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-