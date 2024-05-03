Как удалось узнать Financial Times, в "Группе семи" пришли к выводу, что вопрос полной конфискации российских активов уже не стоит на повестке дня. В настоящее время члены организации активно ищут альтернативу этой идее.

Украина может не получить все замороженные активы РФ

Журналисты обращают внимание на то, что призывы официального Киева к жесткому решению больше не влияют на “Большую семерку”, ведь она уже изменила свое решение.

Члены G7, выступающие против идеи тотальной конфискации замороженных активов РФ, начали активно бить тревогу из-за угрозы создания опасного прецедента в международном праве.

Что важно понимать, команда американского лидера Джо Байдена поддержала призывы к конфискации, как Канада и некоторые члены правительства Великобритании.

Однако Япония, Франция, Германия, Италия и сам официальный Брюссель остаются очень осторожными, что завело дело в тупик.

Достаточно скептическим остается отношение руководителей центральных банков G7, взволнованных из-за стабилизирующей роли, которую играют валютные резервы.

Кто еще блокирует позитивное решение по Украине

Согласно данным издания, такие государства как Индонезия и Саудовская Аравия лоббируют в столицах ЕС отказ от конфискации активы, опасаясь за будущее своих резервов, которые хранятся на западе.

Другие правительства, включая страны G7, опасаются быть обвиненными в любых шагах, которые будут означать нарушение международного права — именно то, в чем они обвиняют Россию, — объясняют журналисты. Поделиться

Официальный Вашингтон обращает внимание на то, что существует правовая основа для полной конфискации активов как законного противодействия агрессивной войне России.