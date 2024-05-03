Как удалось узнать Financial Times, в "Группе семи" пришли к выводу, что вопрос полной конфискации российских активов уже не стоит на повестке дня. В настоящее время члены организации активно ищут альтернативу этой идее.
Украина может не получить все замороженные активы РФ
Журналисты обращают внимание на то, что призывы официального Киева к жесткому решению больше не влияют на “Большую семерку”, ведь она уже изменила свое решение.
Члены G7, выступающие против идеи тотальной конфискации замороженных активов РФ, начали активно бить тревогу из-за угрозы создания опасного прецедента в международном праве.
Что важно понимать, команда американского лидера Джо Байдена поддержала призывы к конфискации, как Канада и некоторые члены правительства Великобритании.
Однако Япония, Франция, Германия, Италия и сам официальный Брюссель остаются очень осторожными, что завело дело в тупик.
Достаточно скептическим остается отношение руководителей центральных банков G7, взволнованных из-за стабилизирующей роли, которую играют валютные резервы.
Кто еще блокирует позитивное решение по Украине
Согласно данным издания, такие государства как Индонезия и Саудовская Аравия лоббируют в столицах ЕС отказ от конфискации активы, опасаясь за будущее своих резервов, которые хранятся на западе.
Официальный Вашингтон обращает внимание на то, что существует правовая основа для полной конфискации активов как законного противодействия агрессивной войне России.
По словам европейских лидеров, Штатам гораздо легче принять это решение, поскольку они владеют только 5 миллиардами долларов российских государственных активов.
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