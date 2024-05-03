Як вдалося дізнатися Financial Times, у “Групі семи” дійшли висновку, що питання повної конфіскації російських активів вже не стоїть на порядку денному. Наразі члени організації активно шукають альтернативу цій ідеї.

Україна може не отримати всі заморожені активи РФ

Журналісти звертають увагу на те, що заклики офіційного Києва до жорсткого рішення більше не впливають на “Велику сімку”, адже вона уже змінила своє рішення.

Члени G7, які виступають проти ідеї тотальної конфіскації заморожених активів РФ, почали активно бити на сполох через загрозу створення небезпечного прецеденту у міжнародному праві.

Що важливо розуміти, команда американського лідера Джо Байдена підтримала заклики до конфіскації, як і Канада та деякі члени уряду Великобританії.

Однак Японія, Франція, Німеччина, Італія — і сам офіційний Брюссель — залишаються дуже обережними, що завело справу у глухий кут.

Доволі скептичним залишається ставлення очільників центральних банків G7, які схвильовані через стабілізуючу роль, яку відіграють валютні резерви.

Хто ще блокує позитивне рішення щодо України

Згідно з даними видання, такі держави як Індонезія та Саудівська Аравія, лобіюють у столицях ЄС не конфіскувати активи, побоюючись за майбутнє своїх власних резервів, які зберігаються на заході.

Інші уряди, включно з країнами G7, побоюються бути звинуваченими в будь-яких кроках, які означатимуть порушення міжнародного права — саме те, у чому вони звинувачують Росію, — пояснюють журналісти. Поширити

Офіційний Вашингтон звертає увагу на те, що є правова основа для повної конфіскації активів як законної протидії агресивній війні Росії.