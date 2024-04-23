Швейцарія заблокувала 13 млрд швейцарських франків (14,2 млрд доларів) російських активів, що зберігаються в країні. Це включає понад 7 млрд франків резервів і активів центрального банку Росії.

Скільки російських активів заблокувала Швейцарія

У 2023 році Швейцарія вжила додаткових заходів, заморозивши ще 580 млн франків у фінансових активах та приватній власності.

Ці дії стали результатом розслідувань та роз'яснень, проведених швейцарськими банками.

Наразі заморожено загалом 17 об'єктів власності, включаючи розкішні автомобілі, твори мистецтва та меблі.

Станом на кінець 2023 року загальна сума заморожених приватних активів становила 5,8 млрд франків, що на 7,24 млрд франків менше, ніж у 2022 році. Заморожені активи центрального банку залишаються на рівні 7,24 млрд франків.

Глава відділу санкцій SECO вважає, що майже всі російські активи, які підлягають заморожуванню згідно з чинним законодавством, вже виявлені. Він очікує, що значні зміни в цій сумі малоймовірні.

Навряд чи можу уявити, що будуть ще якісь серйозні зміни. Основна частина заблокованих активів знерухомлена на два роки. Поширити

Скільки активів РФ заморожено у Європі

Після вторгнення РФ в Україну Євросоюз заморозив активи Банку Росії, що розміщені в блоці, на загальну суму понад 200 мільярдів євро (214 млрд доларів).

Наразі РФ не може скористатися ні цими грошима, ні заробленими від них відсотками.

Більша частка заморожених активів перебуває в Бельгії. Там у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear заблоковано 180 мільярдів євро.