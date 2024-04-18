Швейцарія виділить понад 5 млрд євро на відновлення України

Швейцарія виділить Україні 5 млрд франків (понад 5 млрд євро) на відновлення. Кошти планується спрямовувати поетапно на інфраструктуру та проєкти у соціальній сфері.

Що відомо про допомогу Швейцарії

Федеральна рада має намір впродовж кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.

До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 млрд швейцарських франків.

Зокрема, кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія.

Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дорогах та охороні здоров’я, — йдеться в повідомленні. Поширити

Швейцарія приєдналася до 12-го пакету антиросійських санкцій

Швейцарія 31 січня ухвалила рішення про приєднання до 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

Федеральна рада на своєму засіданні 31 січня ухвалила додаткові санкції проти Росії. Це відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України. Тим самим Федеральна рада приєднується до Європейського союзу, який ухвалив 12-й пакет санкцій у грудні 2023 року, — йдеться в заяві.

Зазначається, що нові заходи набудуть чинності 1 лютого. Раніше 21 грудня Швейцарія додала 147 фізичних і юридичних осіб до своїх санкційних списків.