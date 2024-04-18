Швейцария выделит более 5 млрд евро на восстановление Украины

Швейцария выделит Украине 5 млрд франков (более 5 млрд евро) на восстановление. Денежные средства планируется направлять поэтапно на инфраструктуру и проекты в социальной сфере.

Что известно о помощи Швейцарии

Федеральный совет намерен в течение нескольких последующих лет активизировать поддержку обновления Украины.

К 2036 году планируется израсходовать 5 миллиардов швейцарских франков. Учитывая текущую финансовую ситуацию федерального правительства Швейцарии, федеральный совет предложил поэтапный подход: поддержка Украины из бюджета международного сотрудничества к 2028 году составит 1,5 млрд. швейцарских франков.

В частности, средства, необходимые для реконструкции в Украине, оцениваются в 486 миллиардов долларов (около 440 миллиардов швейцарских франков). Эта оценка Всемирного банка базируется на анализе ущерба и потребностей, который софинансировала Швейцария.

Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетике, дорогах и здравоохранении, — говорится в сообщении. Поделиться

Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций

Швейцария 31 января приняла решение о присоединении к 12-му пакету санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает правительство Швейцарии.

Федеральный совет на своем заседании 31 января принял дополнительные санкции против России. Это ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины. Тем самым Федеральный совет присоединяется к Европейскому союзу, который принял 12 пакет санкций в декабре 2023 года, — говорится в заявлении.

Отмечается, что новые мероприятия вступят в силу 1 февраля. Ранее 21 декабря Швейцария добавила 147 физических и юридических лиц в свои санкционные списки.