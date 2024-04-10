Глобальный саммит мира. Швейцария назвала дату и место проведения
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Глобальный саммит мира. Швейцария назвала дату и место проведения

Швейцария
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Источник:  The Guardian

Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия раньше дала понять, что не будет участвовать в этой инициативе.

Когда и где пройдет Глобальный саммит мира

Как известно, в январе Швейцария заявила, что проведет мирный саммит по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

С тех пор, как пишет The Guardian, страна провела переговоры с ЕС, странами-членами G7 и Китаем и Индией, чтобы заручиться их поддержкой.

Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса, — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Конференция состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн.

The Guardian отмечает, что Конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Россия неоднократно заявляла, что якобы "не против" переговоров о прекращении войны, однако российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии.

По мнению россиян, Швейцария отказалась от нейтралитета на счет российского полномасштабного вторжения в Украину.

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.

Мирный план Зеленского

Впервые предложения Зеленского прозвучали на саммите G20 в ноябре 2022 года, когда президент обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже отверг этот план, заявив, что "это невозможно реализовать".

"Формула мира" состоит из 10 пунктов:

  1. Радиационная и ядерная безопасность.

  2. Продовольственная безопасность.

  3. Энергетическая бзопасность.

  4. Освобождение всех пленных и депортированных.

  5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

  6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

  7. Возвращение справедливости.

  8. Противодействие экоциду.

  9. Недопущение эскалации.

  10. Фиксация окончания войны.

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