Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия раньше дала понять, что не будет участвовать в этой инициативе.

Когда и где пройдет Глобальный саммит мира

Как известно, в январе Швейцария заявила, что проведет мирный саммит по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

С тех пор, как пишет The Guardian, страна провела переговоры с ЕС, странами-членами G7 и Китаем и Индией, чтобы заручиться их поддержкой.

Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса, — говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии. Поделиться

Конференция состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн.

The Guardian отмечает, что Конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Россия неоднократно заявляла, что якобы "не против" переговоров о прекращении войны, однако российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии.

По мнению россиян, Швейцария отказалась от нейтралитета на счет российского полномасштабного вторжения в Украину.

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.

Мирный план Зеленского

Впервые предложения Зеленского прозвучали на саммите G20 в ноябре 2022 года, когда президент обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже отверг этот план, заявив, что "это невозможно реализовать".

"Формула мира" состоит из 10 пунктов: