Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия раньше дала понять, что не будет участвовать в этой инициативе.
Когда и где пройдет Глобальный саммит мира
Как известно, в январе Швейцария заявила, что проведет мирный саммит по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
С тех пор, как пишет The Guardian, страна провела переговоры с ЕС, странами-членами G7 и Китаем и Индией, чтобы заручиться их поддержкой.
Конференция состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн.
The Guardian отмечает, что Конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.
Россия неоднократно заявляла, что якобы "не против" переговоров о прекращении войны, однако российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии.
По мнению россиян, Швейцария отказалась от нейтралитета на счет российского полномасштабного вторжения в Украину.
Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.
Мирный план Зеленского
Впервые предложения Зеленского прозвучали на саммите G20 в ноябре 2022 года, когда президент обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже отверг этот план, заявив, что "это невозможно реализовать".
"Формула мира" состоит из 10 пунктов:
Радиационная и ядерная безопасность.
Продовольственная безопасность.
Энергетическая бзопасность.
Освобождение всех пленных и депортированных.
Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
Возвращение справедливости.
Противодействие экоциду.
Недопущение эскалации.
Фиксация окончания войны.
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