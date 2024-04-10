Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія раніше дала зрозуміти, що не братиме участі в цій ініціативі.
Коли та де пройде Глобальний саміт миру
Як відомо, у січні Швейцарія заявила, що проведе мирний саміт на прохання президента України Володимира Зеленського.
З того часу, як пише The Guardian, країна провела переговори з ЄС, країнами-членами G7 і Китаєм та Індією, щоб заручитися їхньою підтримкою.
Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.
The Guardian зазначає, що Конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».
Росія неодноразово заявляла, що нібито “не проти” переговорів про припинення війни, однак російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії.
На думку росіян, Швейцарія відмовилася від нейтралітету щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.
Мирний план Зеленського
Уперше пропозиції Зеленського пролунали на саміті G20 у листопаді 2022 року, коли президент обговорював це питання з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вже відкинув цей план, заявивши, що його “це неможливо реалізувати“.
"Формула миру" складається з 10 пунктів:
Радіаційна та ядерна безпека.
Продовольча безпека.
Енергетична безпека.
Звільнення всіх полонених і депортованих.
Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
Виведення російських військ і припинення бойових дій.
Повернення справедливості.
Протидія екоциду.
Недопущення ескалації.
Фіксація закінчення війни.
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