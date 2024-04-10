Глобальний саміт миру. Швейцарія назвала дату та місце проведення
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Глобальний саміт миру. Швейцарія назвала дату та місце проведення

Швейцарія
Джерело:  The Guardian

Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія раніше дала зрозуміти, що не братиме участі в цій ініціативі.

Коли та де пройде Глобальний саміт миру

Як відомо, у січні Швейцарія заявила, що проведе мирний саміт на прохання президента України Володимира Зеленського.

З того часу, як пише The Guardian, країна провела переговори з ЄС, країнами-членами G7 і Китаєм та Індією, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу, — йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії.

Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.

The Guardian зазначає, що Конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».

Росія неодноразово заявляла, що нібито “не проти” переговорів про припинення війни, однак російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії.

На думку росіян, Швейцарія відмовилася від нейтралітету щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.

Мирний план Зеленського

Уперше пропозиції Зеленського пролунали на саміті G20 у листопаді 2022 року, коли президент обговорював це питання з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вже відкинув цей план, заявивши, що його “це неможливо реалізувати“.

"Формула миру" складається з 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.

  2. Продовольча безпека.

  3. Енергетична безпека.

  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.

  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.

  7. Повернення справедливості.

  8. Протидія екоциду.

  9. Недопущення ескалації.

  10. Фіксація закінчення війни.

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