Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія раніше дала зрозуміти, що не братиме участі в цій ініціативі.

Коли та де пройде Глобальний саміт миру

Як відомо, у січні Швейцарія заявила, що проведе мирний саміт на прохання президента України Володимира Зеленського.

З того часу, як пише The Guardian, країна провела переговори з ЄС, країнами-членами G7 і Китаєм та Індією, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу, — йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії. Поширити

Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.

The Guardian зазначає, що Конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».

Росія неодноразово заявляла, що нібито “не проти” переговорів про припинення війни, однак російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії.

На думку росіян, Швейцарія відмовилася від нейтралітету щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.

Мирний план Зеленського

Уперше пропозиції Зеленського пролунали на саміті G20 у листопаді 2022 року, коли президент обговорював це питання з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вже відкинув цей план, заявивши, що його “це неможливо реалізувати“.

"Формула миру" складається з 10 пунктів: