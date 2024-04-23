Швейцария заблокировала 13 млрд швейцарских франков (14,2 млрд долларов) хранящихся в стране российских активов. Это включает более 7 миллиардов франков резервов и активов центрального банка России.

Сколько российских активов заблокировала Швейцария

В 2023 году Швейцария приняла дополнительные меры, заморозив еще 580 млн франков в финансовых активах и частной собственности.

Эти действия являются результатом расследований и разъяснений, проведенных швейцарскими банками.

В настоящее время заморожено всего 17 объектов собственности, включая роскошные автомобили, произведения искусства и мебель.

По состоянию на конец 2023 года общая сумма замороженных частных активов составила 5,8 млрд. франков, что на 7,24 млрд. франков меньше, чем в 2022 году. Замороженные активы центрального банка остаются на уровне 7,24 млрд франков.

Глава отдела санкций SECO считает, что почти все российские активы, подлежащие замораживанию согласно действующему законодательству, уже обнаружены. Он ожидает, что значительные изменения в этой сумме маловероятны.

Вряд ли могу представить, что будут еще какие-нибудь серьезные изменения. Основная часть заблокированных активов обездвижена на два года. Поделиться

Сколько активов РФ заморожено в Европе

После вторжения РФ в Украину Евросоюз заморозил размещенные в блоке активы Банка России на общую сумму более 200 миллиардов евро (214 млрд долларов).

Пока РФ не может воспользоваться ни этими деньгами, ни заработанными от них процентами.

Большая часть замороженных активов находится в Бельгии. Там в бельгийской расчетной палате Euroclear заблокировано 180 млрд евро.