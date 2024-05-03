Готовится наступление. В ГУР оценили вероятность захвата Россией Харькова и Сум
Категория
Украина
Дата публикации

Готовится наступление. В ГУР оценили вероятность захвата Россией Харькова и Сум

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Источник:  The Economist

Россия готовится к наступлению в Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. Однако у осеян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы.

Возможно ли наступление РФ на Харьков и Сумы

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечает, что время начала наступления зависит от крепости украинской обороны на Донбассе, но предполагает, что основной толчок России начнется "в конце мая или начале июня".

Скибицкий также говорит, что Россия имеет в общей сложности 514 000 сухопутных войск, задействованных в украинской операции, превышающей отметку в 470 000, приведенную в прошлом месяце главнокомандующим НАТО генералом Кристофером Каволи.

По словам заместителя главы ГУР, российская северная группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить его до 50 000-70 000 военных. Россия также "генерирует дивизию резервов" (т.е. от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую она может приложить к основным усилиям.

Скибицкий считает, что этого недостаточно для операции по захвату большого города, но может быть достаточно для меньшей задачи.

Быстрая операция для входа и выхода возможно. Но операция по взятию Харькова или города Сумы — это иного порядка. Россияне это знают. И мы это знаем.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины

У россиян есть план захвата Харькова и Сум

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк подтвердил, что у РФ есть план захвата Харькова и Сум, но украинские войска не знают, насколько эти планы серьезны.

Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают, — сказал Александр Павлюк.

Павлюк заявил, что главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году — это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области, — заявил командующий Сухопутными войсками.

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