Готується наступ. У ГУР оцінили ймовірність захоплення Росією Харкова та Сум
Категорія
Україна
Дата публікації

Готується наступ. У ГУР оцінили ймовірність захоплення Росією Харкова та Сум

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Джерело:  The Economist

Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Проте росіяни не мають достатньо сил, щоб захопити Харків чи Суми.

Чи можливий наступ РФ на Харків та Суми

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зазначає, що час початку наступу залежить від міцності української оборони на Донбасі, але припускає, що основний поштовх Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Скібіцький також каже, що Росія має загалом 514 000 сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових. Росія також "генерує дивізію резервів" (тобто від 15 000 до 20 000 чоловік) у центральній частині Росії, яку вона може додати до основних зусиль.

Скібіцький вважає, що цього недостатньо для операції із захоплення великого міста, але може бути достатньо для меншого завдання.

Швидка операція для входу та виходу — можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми — це іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Заступник начальника ГУР Міноборони України

У росіян є план захоплення Харкова і Сум

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк підтвердив, що у РФ є план захоплення Харкова і Сум, але українські війська не знають, наскільки ці плани серйозні.

Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні, — сказав Олександр Павлюк.

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, — це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області, — заявив командувач Сухопутних військ.

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