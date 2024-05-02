Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Мемрик
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Российские войска обстреляли село Мемрик Донецкой области. Два человека погибли, среди них — ребенок.

12-летний ребенок погиб из-за российских обстрелов Донецкой области

Во время атаки РФ погибли два человека, еще два получили ранения. Среди погибших — 12-летний ребенок.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

2 человека погибли и 2 ранены в результате обстрела Мемрика Новогродовской общины. Среди погибших — 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Он отметил, что сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов". По предварительной информации, повреждены 7 частных домов.

Начальник Донецкой ОВА призвал всех жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться, особенно семьи с детьми.

Россия продолжает атаковать Донецкую область

В Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое гражданских.

26 февраля 2024 года армия государства-агрессора обстреляла из ствольной артиллерии г. Красногоровка и села Романовку и Константиновку Покровского района. В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице возле собственных домов.

Как отмечается, с минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждан доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, обломками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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