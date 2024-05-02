Армия РФ обстреляла Донецкую область. Есть погибшие и раненые

Российские войска обстреляли село Мемрик Донецкой области. Два человека погибли, среди них — ребенок.
12-летний ребенок погиб из-за российских обстрелов Донецкой области
Во время атаки РФ погибли два человека, еще два получили ранения. Среди погибших — 12-летний ребенок.
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Он отметил, что сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов". По предварительной информации, повреждены 7 частных домов.
Начальник Донецкой ОВА призвал всех жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться, особенно семьи с детьми.
Россия продолжает атаковать Донецкую область
В Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое гражданских.
Как отмечается, с минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждан доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, обломками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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