Армія РФ обстріляла Донеччину. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Донеччину. Є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Мемрик

Російські війська обстріляли село Мемрик Донецької області. Двоє людей загинуло, серед них — дитина.

12-річна дитина загинула через російський обстріл на Донеччині

Під час атаки РФ загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Серед загиблих — 12-річна дитина.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

2 людини загинули та 2 поранені внаслідок обстрілу Мемрика Новогродівської громади. Серед загиблих — 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Він зазначив, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів". За попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків.

Начальник Донецької ОВА закликав усіх мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися, особливо сім'ї з дітьми.

Росія продовжує атакувати Донецьку область

У Покровському районі на Донеччині від атак російських окупантів постраждали троє цивільних.

26 лютого 2024 року армія держави-агресора обстріляла зі ствольної артилерії м. Красногорівку та села Романівку й Костянтинівку Покровського району. Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження дві жінки 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних домівок.

Як зазначається, з мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

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Категорія
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Дата публікації
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Армія РФ обстріляла з артилерії Покровський район Донеччини. Загинуло 5 цивільних
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