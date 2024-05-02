Армія РФ обстріляла Донеччину. Є загиблі та поранені

Російські війська обстріляли село Мемрик Донецької області. Двоє людей загинуло, серед них — дитина.
12-річна дитина загинула через російський обстріл на Донеччині
Під час атаки РФ загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Серед загиблих — 12-річна дитина.
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів". За попередньою інформацією, пошкоджено 7 приватних будинків.
Начальник Донецької ОВА закликав усіх мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися, особливо сім'ї з дітьми.
Росія продовжує атакувати Донецьку область
У Покровському районі на Донеччині від атак російських окупантів постраждали троє цивільних.
Як зазначається, з мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.
Крім того, уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.
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