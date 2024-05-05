Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Есть погибшая и раненые

Россия обстреляла Купянский район Харьковщины. Погибла женщина, ранены двое местных жителей.
Россия ударила по Купянскому району
5 мая российские террористические войска обстреляли Харьковщину. Вражеский "прилет" произошел в селе Моначиновка.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Еще один пострадавший мужчина в результате обстрела Ковшаровки. Подробности устанавливаются.
Позже Синегубов подтвердил гибель пожилой женщины.
Полиция Харьковщины рассказала, каким вооружением страна-агрессор ударила по Моначиновке.
Около 15:20 военные россии нанесли удар ФАБ-1500 с модулем УМПК по селу Моначиновка Купянского района. В результате обстрела повреждены 16 домов.
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