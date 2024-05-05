Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Харьковскую область. Есть погибшая и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Моначиновка
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Россия обстреляла Купянский район Харьковщины. Погибла женщина, ранены двое местных жителей.

Россия ударила по Купянскому району

5 мая российские террористические войска обстреляли Харьковщину. Вражеский "прилет" произошел в селе Моначиновка.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В селе Моначиновка Кондрашевской громады есть возгорание частного дома, пострадал 34-летний гражданский мужчина. Под завалами может находиться женщина.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

Еще один пострадавший мужчина в результате обстрела Ковшаровки. Подробности устанавливаются.

Позже Синегубов подтвердил гибель пожилой женщины.

В результате вражеского обстрела села Моначиновка погибла 88-летняя женщина. Тело погибшей деблокировали из-под завалов после ликвидации пожара в доме.

Полиция Харьковщины рассказала, каким вооружением страна-агрессор ударила по Моначиновке.

Около 15:20 военные россии нанесли удар ФАБ-1500 с модулем УМПК по селу Моначиновка Купянского района. В результате обстрела повреждены 16 домов.

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