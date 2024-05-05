Армія РФ обстріляла Харківщину. Є загибла та поранені

Росія обстріляла Куп'янський район Харківщини. Загинула жінка, поранено двоє місцевих жителів.
Росія вдарила по Куп’янському району
5 травня російські терористичні війська обстріляли Харківщину. Ворожий “прильот” стався у селі Моначинівка.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки. Деталі встановлюються.
Пізніше Синєгубов підтвердив загибель літньої жінки.
Поліція Харківщини розповіла, яким озброєнням країна-агресорка вдарила по Моначинівці.
Близько 15:20 військові росії здійснили удар ФАБ-1500 з модулем УМПК по селу Моначинівка Куп'янського району. В результаті обстрілу пошкоджені 16 будинків.
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