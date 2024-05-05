Армія РФ обстріляла Харківщину. Є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Харківщину. Є загибла та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Моначинівка

Росія обстріляла Куп'янський район Харківщини. Загинула жінка, поранено двоє місцевих жителів.

Росія вдарила по Куп’янському району

5 травня російські терористичні війська обстріляли Харківщину. Ворожий “прильот” стався у селі Моначинівка.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Моначинівка Кіндрашівської громади є загоряння приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може знаходитись жінка.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Керівник Харківської ОВА

Ще один постраждалий чоловік внаслідок обстрілу Ківшарівки. Деталі встановлюються.

Пізніше Синєгубов підтвердив загибель літньої жінки.

Внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка загинула 88-річна жінка. Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку.

Поліція Харківщини розповіла, яким озброєнням країна-агресорка вдарила по Моначинівці.

Близько 15:20 військові росії здійснили удар ФАБ-1500 з модулем УМПК по селу Моначинівка Куп'янського району. В результаті обстрілу пошкоджені 16 будинків.

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