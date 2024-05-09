Армія РФ обстріляла Нікополь — загинули двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Нікополь — загинули двоє людей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Обстріл Нікополя

Війська РФ вранці 9 травня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. За даними глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог обстріляв місто з артилерії.

Наслідки обстрілу Нікополя 9 травня

В результаті артилерійського вогню 62-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на місці від отриманих травм. 39-річний та 67-річний чоловіки отримали поранення та були госпіталізовані.

Як повідомив Сергій Лисак ворог поцілив і в будинки, магазини та інші споруди.

Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

Наразі на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Що відомо про нічну атаку РФ на Україну

РФ для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі застосували два десятки дронів-камікадзе типу "Шахед".

Сили ППО ліквідували 17 із них. Уточнюється, що противник у ніч проти 9 травня запускав 20 ударних безпілотників із мису Чауда (окупований Крим).

Війська РФ після опівночі запустили групу ударних безпілотників у бік Одеської області.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині, — зазначив генерал Микола Олещук.

Також стало відомо, що росіяни вдарили дронами по Миколаївщині.

Через влучання безпілотника частково зруйнована двоповерхова будівля колишнього Будинку культури в Первомайській громаді — там спалахнула пожежа, яку вже загасили.

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