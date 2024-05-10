Сили ППО успішно відбили нічну атаку дронів РФ

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ цієї ночі були знищені усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали для атаки по території України.

Що відомо про роботу сил ППО вночі

У військовому командуванні уточнили, що загалом противник для чергового повітряного удару застосував десять дронів-камікадзе типу "Шахед".

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено, - йдеться в заяві Генштабу. Поширити

Що відомо про ракетні атаки

Як пізніше розповів командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти атакували територію України цієї ночі не тільки "Шахедами", а й ракетами.

Так, пояснив він, ворог запускав 2 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини. А 10 ударних безпілотників - із території тимчасово окупованого Криму.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, - розповів Олещук. Поширити

Яка мета останніх масованих атак РФ на Україну

Зазначається, що обстріл у ніч на 8 травня був п'ятим масштабним ударом російських ракет і безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року.

Таким чином російські військові намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони, щоб зруйнувати енергетичну систему й обмежити оборонно-промисловий потенціал країни.

В ISW припускають, що Росія продовжить масовані удари, щоб завдати довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі, адже українські сили ППО будуть ослаблені до отримання американських систем та інших засобів протиповітряної оборони.

Впродовж останніх тижнів російські війська також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі, намагаючись вивести з ладу українські наземні лінії зв'язку (GLOC) та обмежити потік запланованої для фронту американської допомоги у сфері безпеки, — йдеться у звіті аналітиків.

Росія має використати більшу кількість ракет, щоб прорватися через систему ППО, що розташована біля енергетичних об'єктів, та завдати їм значних збитків, зазначають в ISW.

Водночас Міністерство оборони РФ повідомило, що завдання ударів по енергетичних об'єктах та оборонно-промислових підприємствах — зменшити здатність України виробляти військову техніку і перекидати західну техніку на фронт.