У Харкові лікарі врятували кінцівки пораненим внаслідок обстрілу РФ дітям
Категорія
Україна
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У Харкові лікарі врятували кінцівки пораненим внаслідок обстрілу РФ дітям

стадіон
Джерело:  Суспільне

У Харкові лікарі врятували ноги двом хлопцям, які були поранені внаслідок російського удару по місту 8 травня. Троє дітей далі перебувають у реанімації.

Лікарі врятували кінцівки харківським дітям

Як розповів керівник однієї з лікарень Руслан Врагов, у їхню лікарню госпіталізували трьох дітей 2009 року народження та 55-річного чоловіка.

Хлопчики всі були у тяжкому стані. Були викликані фахівці з інших лікарень, залучені травматологи, анестезіологи, хірурги. Стан хлопців довелося стабілізувати, вони в нашій лікарні лишалися добу в інтенсивній терапії. На ранок їхній стан важкий, але стабільний. Нині всі троє хлопців переведені у профільні медзаклади, — сказав Врагов.

За його словами, в одного з хлопців поранення голови та осколкове ураження легенів, в інших двох — відкриті переломи стегна і гомілковостопного суглоба. 55-річний чоловік отримав контузію, у нього також порушення свідомості. Він наразі залишається у лікарні, додав Врагов.

Удар РФ по Харкову 8 травня

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар о 13:30. Пізніше він додав, що влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

Є дані про двох постраждалих дітей — хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває.

Пізніше стало відомо про ще одного пораненого хлопчика, якому 12 років.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що стан одного з постраждалих дітей важкий.

Також відомо, що постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.

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