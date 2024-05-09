У Харкові лікарі врятували кінцівки пораненим внаслідок обстрілу РФ дітям

У Харкові лікарі врятували ноги двом хлопцям, які були поранені внаслідок російського удару по місту 8 травня. Троє дітей далі перебувають у реанімації.
Лікарі врятували кінцівки харківським дітям
Як розповів керівник однієї з лікарень Руслан Врагов, у їхню лікарню госпіталізували трьох дітей 2009 року народження та 55-річного чоловіка.
За його словами, в одного з хлопців поранення голови та осколкове ураження легенів, в інших двох — відкриті переломи стегна і гомілковостопного суглоба. 55-річний чоловік отримав контузію, у нього також порушення свідомості. Він наразі залишається у лікарні, додав Врагов.
Удар РФ по Харкову 8 травня
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар о 13:30. Пізніше він додав, що влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.
Пізніше стало відомо про ще одного пораненого хлопчика, якому 12 років.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що стан одного з постраждалих дітей важкий.
Також відомо, що постраждали чоловік 55 років та жінка 80 років.
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