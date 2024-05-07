Кадиров вимагає в армії РФ захопити Одесу та Харків найближчими днями
Категорія
Україна
Дата публікації

Кадиров вимагає в армії РФ захопити Одесу та Харків найближчими днями

Рамзан Кадиров
Джерело:  online.ua

Ставленик Путіна у Чечні Рамзан Кадиров бідкається через те, що російські загарбники вкрай повільно просуваються на українському фронті.

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З новою абсурдною заявою глава Чечні виступив з нагоди “інавгурації” нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, диктатура якого триває понад два десятиліття.

Я вважаю, що потрібно більш активно нападати, бити треба жорстко, поки є час. Цього місяця потрібно забирати найближчу територію. Обов'язково треба Одесу, Харків забрати, — наказав російським загарбникам Рамзан Кадиров.

На такому абсурдному плані поплічник Путіна вирішив не зупинятися.

Як виявилося, він також якимось чином хоче змусити українського лідера Володимира Зеленського підписати необхідні Кремлю папери.

Глава Чечні уточнив, що має на увазі документи, що гарантуватимуть безпеку Росії, її населенню і російськомовним людям, які живуть в Україні.

Чи зможе Росія захопити Харків

Російські пропагандисти дедалі активніше розповсюджують фейки про те, що армія РФ буде намагатися захопити Харків або інші міста України.

На переконання аналітиків, такими “вкидами” Кремль намагається розтягнути українські війська вздовж кордону.

Більшість експертів дійшли висновку, що реальної загрози не бачать.

До прикладу, генерал та колишній глава СБУ Маломуж запевняє, що у РФ не вистачить сил узяти Харків.

Він вважає, що для цього необхідно зібрати мінімум 1 млн осіб.

Організувати стратегічний наступ на два міста для них сьогодні нереально, — додав Маломуж.

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