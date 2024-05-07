Радник глави ОПУ Михайло Подоляк звертає увагу на те, що 7 травня у країні-агресорці РФ відбулася не "інавгурація" нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, а "класична російська коронація чергового табірного пахана".

У Зеленського відреагували на “спектакль” у Кремлі

Як наголосив Михайло Подоляк, Володимир Путін не є президентом Росії, він — "класичний малоосвічений диктатор".

Не "інавгурація". Але класична російська коронація чергового табірного пахана... Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові… Не готовність відповідати сучасності. Але виражений намір збільшувати агресію, експансію й масштабувати війни в різних форматах. Михайло Подоляк Радник глави ОПУ

Нещодавно МЗС України заявило, що не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Такі дії РФ, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, — наголосив офіційний Київ. Поширити

Путін більше не є легітимним президентом РФ

Що важливо розуміти, після масштабної фальсифікації "виборів" у Росії диктатор втратив легітимність як президент цієї держави.

Чимало союзників Києва підтримали позицію щодо нелегітимності Путіна, однак були й ті, хто вирушив на цю подію безпосередньо у Москву, а саме:

Франція

Угорщина

Словаччина

Греція

Мальта

Кіпр

Станом на вечір 6 травня у цьому списку також була Бельгія. Але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.