Коронація табірного пахана. Подоляк висміяв "інавгурацію" Путіна
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Коронація табірного пахана. Подоляк висміяв "інавгурацію" Путіна

Путін
Джерело:  Михайло Подоляк

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк звертає увагу на те, що 7 травня у країні-агресорці РФ відбулася не "інавгурація" нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, а "класична російська коронація чергового табірного пахана".

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Як наголосив Михайло Подоляк, Володимир Путін не є президентом Росії, він — "класичний малоосвічений диктатор".

Не "інавгурація". Але класична російська коронація чергового табірного пахана... Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові… Не готовність відповідати сучасності. Але виражений намір збільшувати агресію, експансію й масштабувати війни в різних форматах.

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк

Радник глави ОПУ

Нещодавно МЗС України заявило, що не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Такі дії РФ, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, — наголосив офіційний Київ.

Путін більше не є легітимним президентом РФ

Що важливо розуміти, після масштабної фальсифікації "виборів" у Росії диктатор втратив легітимність як президент цієї держави.

Чимало союзників Києва підтримали позицію щодо нелегітимності Путіна, однак були й ті, хто вирушив на цю подію безпосередньо у Москву, а саме:

  • Франція

  • Угорщина

  • Словаччина

  • Греція

  • Мальта

  • Кіпр

Станом на вечір 6 травня у цьому списку також була Бельгія. Але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

США та більшість країн ЄС не будуть відвідувати захід. Незалежні спостерігачі та експерти оцінюють вибори в РФ як невільні та неконкурентні.

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