Радник глави ОПУ Михайло Подоляк звертає увагу на те, що 7 травня у країні-агресорці РФ відбулася не "інавгурація" нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, а "класична російська коронація чергового табірного пахана".
У Зеленського відреагували на “спектакль” у Кремлі
Як наголосив Михайло Подоляк, Володимир Путін не є президентом Росії, він — "класичний малоосвічений диктатор".
Нещодавно МЗС України заявило, що не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.
Путін більше не є легітимним президентом РФ
Що важливо розуміти, після масштабної фальсифікації "виборів" у Росії диктатор втратив легітимність як президент цієї держави.
Чимало союзників Києва підтримали позицію щодо нелегітимності Путіна, однак були й ті, хто вирушив на цю подію безпосередньо у Москву, а саме:
Франція
Угорщина
Словаччина
Греція
Мальта
Кіпр
Станом на вечір 6 травня у цьому списку також була Бельгія. Але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.
США та більшість країн ЄС не будуть відвідувати захід. Незалежні спостерігачі та експерти оцінюють вибори в РФ як невільні та неконкурентні.
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