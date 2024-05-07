Коронация лагерного пахана. Подоляк высмеял "инаугурацию" Путина
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Коронация лагерного пахана. Подоляк высмеял "инаугурацию" Путина

Путин
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Источник:  Михаил Подоляк

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк обращает внимание на то, что 7 мая в стране-агрессорке РФ состоялась не "инаугурация" нелегитимного президента РФ Владимира Путина, а "классическая российская коронация очередного лагерного пахана".

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Как отметил Михаил Подоляк, Владимир Путин не является президентом России, он — "классический малообразованный диктатор".

Не "инаугурация". Но классическая русская коронация очередного лагерного пахана... Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови… Не готовность соответствовать современности. Но выраженное намерение увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник главы ОПУ

Недавно МИД Украины заявило, что не видит оснований для признания Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Такие действия РФ, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институций, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, непровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, — отметил официальный Киев.

Путин больше не является легитимным президентом РФ

Что важно понимать, что после масштабной фальсификации "выборов" в России диктатор утратил легитимность как президент этого государства.

Многие союзники Киева поддержали позицию относительно нелегитимности Путина, однако были и те, кто отправился на это событие непосредственно в Москву, а именно:

  • Франция

  • Венгрия

  • Словакия

  • Греция

  • Мальта

  • Кипр

По состоянию вечер 6 мая в этом списке также была Бельгия. Но впоследствии страна сообщила, что не будет отправлять представителей на торжественные мероприятия в Кремль.

США и большинство стран ЕС не будут посещать мероприятие. Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы в РФ как несвободные и неконкурентные.

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