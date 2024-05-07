Советник главы ОПУ Михаил Подоляк обращает внимание на то, что 7 мая в стране-агрессорке РФ состоялась не "инаугурация" нелегитимного президента РФ Владимира Путина, а "классическая российская коронация очередного лагерного пахана".
У Зеленского отреагировали на "спектакль" в Кремле
Как отметил Михаил Подоляк, Владимир Путин не является президентом России, он — "классический малообразованный диктатор".
Недавно МИД Украины заявило, что не видит оснований для признания Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.
Путин больше не является легитимным президентом РФ
Что важно понимать, что после масштабной фальсификации "выборов" в России диктатор утратил легитимность как президент этого государства.
Многие союзники Киева поддержали позицию относительно нелегитимности Путина, однако были и те, кто отправился на это событие непосредственно в Москву, а именно:
Франция
Венгрия
Словакия
Греция
Мальта
Кипр
По состоянию вечер 6 мая в этом списке также была Бельгия. Но впоследствии страна сообщила, что не будет отправлять представителей на торжественные мероприятия в Кремль.
США и большинство стран ЕС не будут посещать мероприятие. Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы в РФ как несвободные и неконкурентные.
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