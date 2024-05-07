Патриарх Кирилл сравнил Путина с вассалом хана Батыя Невским — видео

7 мая в стране-агрессорке РФ проходит уже пятая "инаугурация" нелегитимного президента РФ Владимира Путина за время его правления. С довольно странными поздравдениями к диктатору обратился скандальный глава РПЦ патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл нечаянно унизил Путина

Обращаясь к диктатору, глава РПЦ начал называть Путина «ваше высочество», а также пытался озвучить как можно больше комплиментов, однако большинство из них были не только странными, но даже унизительными.

К примеру, Кирилл сравнил Путина с Александром Невским, заявив, что последний не жалел своих врагов, но стал святым.

Эта аналогия выглядит крайне ироничной, учитывая тот факт, что Невский на самом деле был подданным хана Батыя.

Как известно, в 1246 году князь получил от монголов Тверское княжество, а через два года получил ярлык на киевский великокняжеский стол.

Де-факто всю историю своего “правления” Александр Невский был подданным Золотой Орды. Обстоятельства его доподлинно смерти неизвестны.

Сравнение Путина с вассалом хана Батыя выглядит иронично на фоне заявлений о том, что после своей инаугурации российский диктатор отправится на поклон к главе Китая Си Цзиньпину.

Патриарх Кирилл в очередной раз приплел Бога к режиму Путина

Что интересно, в конце речи глава РПЦ пожелал нелегитимному президенту РФ оставаться у власти еще многие десятилетия подряд.

Дай Бог, чтобы конец века означал конец вашего пребывания у власти, — сказал Кирилл. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что ничего подобного во время предыдущей инаугурации патриарх не говорил.

Кроме того, глава РПЦ начал предполагать, что организм Путина может не выдержать нагрузки.

Вместе с этой отвагой я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это, безусловно, потому что если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут возникать болезни, — добавил он. Поделиться

Также Кирилл цинично заявил, что сам Бог послал Путина править Россией.