Патриарх Кирилл сравнил Путина с вассалом хана Батыя Невским — видео

7 мая в стране-агрессорке РФ проходит уже пятая "инаугурация" нелегитимного президента РФ Владимира Путина за время его правления. С довольно странными поздравдениями к диктатору обратился скандальный глава РПЦ патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл нечаянно унизил Путина
Обращаясь к диктатору, глава РПЦ начал называть Путина «ваше высочество», а также пытался озвучить как можно больше комплиментов, однако большинство из них были не только странными, но даже унизительными.
К примеру, Кирилл сравнил Путина с Александром Невским, заявив, что последний не жалел своих врагов, но стал святым.
Эта аналогия выглядит крайне ироничной, учитывая тот факт, что Невский на самом деле был подданным хана Батыя.
Как известно, в 1246 году князь получил от монголов Тверское княжество, а через два года получил ярлык на киевский великокняжеский стол.
Де-факто всю историю своего “правления” Александр Невский был подданным Золотой Орды. Обстоятельства его доподлинно смерти неизвестны.
Сравнение Путина с вассалом хана Батыя выглядит иронично на фоне заявлений о том, что после своей инаугурации российский диктатор отправится на поклон к главе Китая Си Цзиньпину.
Патриарх Кирилл в очередной раз приплел Бога к режиму Путина
Что интересно, в конце речи глава РПЦ пожелал нелегитимному президенту РФ оставаться у власти еще многие десятилетия подряд.
Следует обратить внимание на то, что ничего подобного во время предыдущей инаугурации патриарх не говорил.
Кроме того, глава РПЦ начал предполагать, что организм Путина может не выдержать нагрузки.
Также Кирилл цинично заявил, что сам Бог послал Путина править Россией.
К слову, захватническую войну РФ против Украины скандальный патриарх неоднократно называл "священной".
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