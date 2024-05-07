Макрон пошел против Евросоюза, чтобы угодить Путину

Reuters узнало о том, что французский лидер Эммануэль Макрон решил не игнорировать инаугурацию российского диктатора Владимира Путина 7 мая, как большинство других стран ЕС.

Франция и некоторые другие страны Евросоюза прибудут на инаугурацию Путина

По словам европейского дипломата, говорившего на условиях анонимности, 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать "инаугурацию" главы Кремля, но остальные семь государств пришлют своих представителей.

Официальный Париж подтвердил, что "Франция будет представлена своим послом в России".

Инсайдер обратил внимание на то, что команда Эммануэля Макрона ранее осуждала репрессивные условия, в которых состоялись выборы, а также организацию выборов на оккупированных Россией украинских территориях, которые Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

Однако это не помешало главе республики отправить своего посла в Москву.

Что важно понимать, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель публично выступил против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" диктатора Владимира Путина.

Однако Эммануэль Макрон не поддержал эту позицию.

Путин больше не является легитимным президентом РФ

Следует обратить внимание на то, что после масштабной фальсификации выборов в России Путин потерял легитимность как президент этого государства.

Официальный Киев недавно заявил, что не видит оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Такие действия РФ, несмотря на предупреждение со стороны авторитетных международных институтов, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, — сказано в официальном заявлении МИД Украины. Поделиться

Что интересно, США проигнорируют "инаугурацию" Путина, но до сих пор считают его "президентом".