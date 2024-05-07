Макрон пішов проти Євросоюзу, щоб догодити Путіну

Reuters дізналося про те, що французький лідер Еммануель Макрон вирішив не ігнорувати інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна 7 травня, як більшість інших країн ЄС.

Франція та деякі інші країни Євросоюзу прибудуть на інавгурацію Путіна

За словами європейського дипломата, який говорив на умовах анонімності, 20 країн-членів ЄС будуть бойкотувати "інавгурацію" очільника Кремля, але решта сім держав надішлють своїх представників.

Офіційний Париж уже підтвердив, що "Франція буде представлена своїм послом в Росії".

Інсайдер звернув увагу на те, що команда Еммануеля Макрона раніше засуджувала репресивні умови, в яких відбулись вибори, а також організацію виборів на окупованих Росією українських територіях, які Париж вважає порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Однак це не завадило главі республіки відправити свого посла до Москви.

Що важливо розуміти, шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель публічно виступив проти присутності представників Євросоюзу на церемонії "інавгурації" диктатора Володимира Путіна.

Однак Еммануель Макрон не підтримав цю позицію.

Путін більше не є легітимним президентом РФ

Варто звернути увагу на те, що після масштабної фальсифікації "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави.

Офіційний Київ нещодавно заявив, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Такі дії РФ, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, — йдеться в офіційній заяві МЗС України. Поширити

Що цікаво, США проігнорують "інавгурацію" Путіна, але досі вважають його "президентом".