Путін знищує нафтовий бізнес та економіку Росії — Bloomberg
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін знищує нафтовий бізнес та економіку Росії — Bloomberg

Путін
Джерело:  Bloomberg

Bloomberg звертає увагу на те, що рішення російського диктатора Володимира Путіна призвели до того, що нафтогазова промисловість країни-агресорки РФ стикнулася з браком робочої сили.

Путін заганяє нафтову галузь у глухий кут

Згідно з даними журналістів, мобілізація російської економіки для загарбницької війни проти України та демографічна криза загострюють кризу кадрів у Росію.

Одним з перших під удар хибних рішень Путіна потрапив нафтовий бізнес країни-агресорки.

Як стверджують аналітики та рекрутери, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з армією РФ і виробниками зброї.

Що важливо розуміти, один лише аванс для солдата, який вбиває мирних українців, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.

Ця проблема не є абсолютно новою — Росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже двох десятиліть. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, а пандемія коронавірусу додала виклику, але вторгнення в Україну зробило його набагато гострішим, — пише Bloomberg.

Брак кадрів фіксують у всіх галузях Росії

Центробанк РФ не приховує, що дефіцит працівників став проблемою для багатьох підприємств у всіх галузях економіки.

Вплив цього фактору буде значно посилюватися, якщо Путін не завершить війну проти України у найближчому майбутньому.

З цим викликом стикнулися навіть заможні галузі, попри те, що вони можуть запропонувати вищі зарплати на ринку, однак конкурувати з державою, яка заманює людей на фронт, стає дедалі важче.

Як стверджує російська компанія Kasatkin Consulting, російському нафтогазовому сектору у 2024 році бракує близько 40 000 працівників.

За даними найбільшої російської рекрутингової платформи hh.ru, у першому кварталі галузь збільшила кількість оголошень про вакансії в Інтернеті на 24% порівняно з минулим роком, шукаючи не лише кваліфікований персонал, але й низькокваліфікованих робітників.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Путіна панікує після заяв Макрона та Кемерона про Україну
Дмитро Пєсков
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін оголосив Зеленського в розшук
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін наказав провести навчання ядерних сил. Що відбувається
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?