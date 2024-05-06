Путін знищує нафтовий бізнес та економіку Росії — Bloomberg

Bloomberg звертає увагу на те, що рішення російського диктатора Володимира Путіна призвели до того, що нафтогазова промисловість країни-агресорки РФ стикнулася з браком робочої сили.
Путін заганяє нафтову галузь у глухий кут
Згідно з даними журналістів, мобілізація російської економіки для загарбницької війни проти України та демографічна криза загострюють кризу кадрів у Росію.
Одним з перших під удар хибних рішень Путіна потрапив нафтовий бізнес країни-агресорки.
Як стверджують аналітики та рекрутери, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з армією РФ і виробниками зброї.
Що важливо розуміти, один лише аванс для солдата, який вбиває мирних українців, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.
Брак кадрів фіксують у всіх галузях Росії
Центробанк РФ не приховує, що дефіцит працівників став проблемою для багатьох підприємств у всіх галузях економіки.
Вплив цього фактору буде значно посилюватися, якщо Путін не завершить війну проти України у найближчому майбутньому.
З цим викликом стикнулися навіть заможні галузі, попри те, що вони можуть запропонувати вищі зарплати на ринку, однак конкурувати з державою, яка заманює людей на фронт, стає дедалі важче.
Як стверджує російська компанія Kasatkin Consulting, російському нафтогазовому сектору у 2024 році бракує близько 40 000 працівників.
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