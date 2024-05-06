Путін знищує нафтовий бізнес та економіку Росії — Bloomberg

Bloomberg звертає увагу на те, що рішення російського диктатора Володимира Путіна призвели до того, що нафтогазова промисловість країни-агресорки РФ стикнулася з браком робочої сили.

Путін заганяє нафтову галузь у глухий кут

Згідно з даними журналістів, мобілізація російської економіки для загарбницької війни проти України та демографічна криза загострюють кризу кадрів у Росію.

Одним з перших під удар хибних рішень Путіна потрапив нафтовий бізнес країни-агресорки.

Як стверджують аналітики та рекрутери, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з армією РФ і виробниками зброї.

Що важливо розуміти, один лише аванс для солдата, який вбиває мирних українців, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.

Ця проблема не є абсолютно новою — Росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже двох десятиліть. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, а пандемія коронавірусу додала виклику, але вторгнення в Україну зробило його набагато гострішим, — пише Bloomberg. Поширити

Брак кадрів фіксують у всіх галузях Росії

Центробанк РФ не приховує, що дефіцит працівників став проблемою для багатьох підприємств у всіх галузях економіки.

Вплив цього фактору буде значно посилюватися, якщо Путін не завершить війну проти України у найближчому майбутньому.

З цим викликом стикнулися навіть заможні галузі, попри те, що вони можуть запропонувати вищі зарплати на ринку, однак конкурувати з державою, яка заманює людей на фронт, стає дедалі важче.

Як стверджує російська компанія Kasatkin Consulting, російському нафтогазовому сектору у 2024 році бракує близько 40 000 працівників.