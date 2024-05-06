Путин уничтожает нефтяной бизнес и экономику России — Bloomberg

Bloomberg обращает внимание на то, что решения российского диктатора Владимира Путина привели к тому, что нефтегазовая промышленность страны-агрессорки РФ столкнулась с нехваткой рабочей силы.

Путин загоняет нефтяную отрасль в тупик

Согласно данным журналистов, мобилизация российской экономики для захватнической войны против Украины и демографический кризис обостряют кризис кадров в России.

Одним из первых под удар ошибочных решений Путина попал нефтяной бизнес страны-агрессорки.

Как утверждают аналитики и рекрутеры, энергетические компании вынуждены конкурировать за работников с армией РФ и производителями оружия.

Что важно понимать, один только аванс для солдата, убивающего мирных украинцев, может быть эквивалентен почти годовой зарплате среднестатистического работника нефтегазовой отрасли.

Эта проблема не является абсолютно новой — Россия сталкивается с сокращением трудоспособного населения на протяжении почти двух десятилетий. Падение рождаемости в 1990-х годах было первопричиной, а пандемия коронавируса добавила вызов, но вторжение в Украину сделало его гораздо более острым, — пишет Bloomberg. Поделиться

Нехватку кадров фиксируют во всех отраслях России

Центробанк РФ не скрывает, что дефицит работников стал проблемой для многих предприятий во всех отраслях экономики.

Влияние этого фактора будет значительно усиливаться, если Путин не завершит войну против Украины в ближайшем будущем.

С этим вызовом столкнулись даже богатые отрасли, несмотря на то, что они могут предложить более высокие зарплаты на рынке, однако конкурировать с государством, которое завлекает людей на фронт, становится все труднее.

Как утверждает российская компания Kasatkin Consulting, российскому нефтегазовому сектору в 2024 году не хватает около 40 000 работников.