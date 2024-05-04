Путин объявил Зеленского в розыск

4 мая российские власти впервые официально объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского.
Россия разыскивает Зеленского
На сайте Министерства внутренних дел России было опубликовано сообщение о розыске украинского лидера Владимира Зеленского.
Кроме того, указано, что МВД РФ объявило в розыск Зеленского "по статье УК". По какой именно — не уточняют.
На сайте опубликована довоенная фотография Зеленского и его данные.
Другие подробности россияне не сообщают.
Зеленский рассказал, чего на самом деле боится Путин
Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, нелегитимный президент РФ Владимир Путин действительно боится Украины и стран цивилизованного мира.
В интервью журналистам бразильских СМИ глава государства отметил, что смелые и уверенные в себе люди не угрожают миру применением ядерного оружия.
По убеждению Зеленского, глава Кремля очень сильно боится Украины, поскольку он не уверенный в себе человек.
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