Путин объявил Зеленского в розыск
Категория
Мир
Дата публикации

Путин объявил Зеленского в розыск

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

4 мая российские власти впервые официально объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского.

Россия разыскивает Зеленского

На сайте Министерства внутренних дел России было опубликовано сообщение о розыске украинского лидера Владимира Зеленского.

Кроме того, указано, что МВД РФ объявило в розыск Зеленского "по статье УК". По какой именно — не уточняют.

На сайте опубликована довоенная фотография Зеленского и его данные.

Другие подробности россияне не сообщают.

Зеленский рассказал, чего на самом деле боится Путин

Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, нелегитимный президент РФ Владимир Путин действительно боится Украины и стран цивилизованного мира.

В интервью журналистам бразильских СМИ глава государства отметил, что смелые и уверенные в себе люди не угрожают миру применением ядерного оружия.

По убеждению Зеленского, глава Кремля очень сильно боится Украины, поскольку он не уверенный в себе человек.

Потому что люди с большой армией, большое государство с такими недрами — ядерным оружием не угрожают миру. Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли, фактически всему живому. Поэтому для меня психотип этого "типа" совершенно понятен.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Командующий армией Финляндии описал новый план Путина против НАТО
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка США указала на новый "параноидальный" страх Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Путина паникует после заявлений Макрона и Кэмерона об Украине
Песков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?