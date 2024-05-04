Путин объявил Зеленского в розыск

Россия разыскивает Зеленского

На сайте Министерства внутренних дел России было опубликовано сообщение о розыске украинского лидера Владимира Зеленского.

Кроме того, указано, что МВД РФ объявило в розыск Зеленского "по статье УК". По какой именно — не уточняют.

На сайте опубликована довоенная фотография Зеленского и его данные.

Другие подробности россияне не сообщают.

Зеленский рассказал, чего на самом деле боится Путин

Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, нелегитимный президент РФ Владимир Путин действительно боится Украины и стран цивилизованного мира.

В интервью журналистам бразильских СМИ глава государства отметил, что смелые и уверенные в себе люди не угрожают миру применением ядерного оружия.

По убеждению Зеленского, глава Кремля очень сильно боится Украины, поскольку он не уверенный в себе человек.