Путін оголосив Зеленського в розшук

Росія розшукує Зеленського

На сайті Міністерства внутрішніх справ Росії було опубліковане повідомлення про розшук українського лідера Володимира Зеленського.

Окрім того, наголошується, що МВС РФ оголосило в розшук Зеленського "за статтею КК". За якою саме — не уточнюють.

На сайті опубліковано довоєнну фотографію Зеленського та його дані.

Інших подробиць росіяни не повідомляють.

Зеленський розповів, чого насправді боїться Путін

Як заявив нещодавно український лідер Володимир Зеленський, нелегітимний президент РФ Володимир Путін насправді боїться України та країн цивілізованого світу.

В інтерв’ю журналістам бразильських ЗМІ глава держави зазначив, що сміливі та впевнені у собі люди не погрожують світу застосуванням ядерної зброї.

На переконання Зеленського, очільник Кремля дуже сильно боїться України, оскільки не є впевненою у собі людиною.