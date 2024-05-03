Розвідка США вказала на новий "параноїдальний" страх Путіна

Російський диктатор Путін відчуває "параноїдальний страх" через нібито намір Заходу обмежити владу РФ у світі, і це привело його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію.

Чому в Путіна виник "параноїдальний" страх

Як розповіла директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії.

Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії, — зазначила Евріл Гейнс. Поширити

На думку Гейнс, це уже "певна параноя".

Водночас посадовиця вважає, що насправді дії НАТО спрямовані на запевнення Росії у зворотному, утім рішення Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

За словами Гейнс, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію, і наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Путін знайшов, кого покарати за поразки армії РФ в Україні

Останні події в російській політиці підтверджують інсайдерські дані про те, що диктатор Володимир Путін вирішив помститися главі Міноборони РФ Сергію Шойгу за провали солдатів РФ на українському фронті.

Команда ISW звернула увагу на те, що нелегітимний президент РФ 2 травня провів зустрічі з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним.

На переконання американських аналітиків, це підтверджує чутки про те, що Путін хоче зменшити владу Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за невдачі російських військових у війні проти України.