Разведка США указала на новый "параноидальный" страх Путина

Российский диктатор Путин испытывает "параноидальный страх" из-за якобы намерения Запада ограничить власть РФ в мире, и это привело его к решению тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию.

Почему у Путина возник "параноидальный" страх

Как рассказала директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет это мнение до западной и внутренней аудитории.

Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Западом Украины как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власти России, — отметила Эврил Гейнс. Поделиться

По мнению Гейнса, это уже "определенная паранойя".

В то же время чиновник считает, что на самом деле действия НАТО направлены на заверение России в обратном, однако решение Путина ускорили события, которых он пытался избежать, в частности расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, которые в течение десятилетий сохраняли нейтралитет.

По словам Гейнса, глава Кремля увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю, и сейчас оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

Путин нашел, кого наказать за поражение армии РФ в Украине

Последние события в российской политике подтверждают инсайдерские данные о том, что диктатор Владимир Путин решил отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за провалы солдат РФ на украинском фронте.

Команда ISW обратила внимание на то, что нелегитимный президент РФ 2 мая провел встречи с губернатором Тульской области, аффилированным с "ПИК Вагнера", Алексеем Дюминым.

По мнению американских аналитиков, это подтверждает слухи о том, что Путин хочет уменьшить власть Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неудачи российских военных в войне против Украины.