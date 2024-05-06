Путин приказал провести учения с ядерным оружием . Что происходит

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия в ответ на "угрозы" Запада.

В РФ пройдут учения по применению ядерного оружия

Эту информацию утром 6 мая официально подтвердило Министерство обороны России.

В ведомстве утверждают, что по поручению российского диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" проведут учения по применению нестратегического ядерного оружия.

По поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, с целью повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота, – сказано в официальном заявлении МО РФ. Поделиться

Кроме того, указано, что Генштаб России уже начал активную подготовку к учениям.

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Согласно последним данным, во время обучения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Кроме того, российские захватчики цинично врут, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Путин до сих пор пугает мир ядерной войной

По словам нелегитимного президента РФ, его страна готова к ядерной войне.

Кроме того, глава Кремля боится, что Штаты введут свои войска в Украину и намекает, что РФ сочтет это "значительной эскалацией".

Что также важно понимать, в конце 2022 года США готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины.

Американские власти на тот момент были убеждены, что вероятность ядерного удара крайне высока.