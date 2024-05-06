Путин приказал провести учения с ядерным оружием . Что происходит

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия в ответ на "угрозы" Запада.
В РФ пройдут учения по применению ядерного оружия
Эту информацию утром 6 мая официально подтвердило Министерство обороны России.
В ведомстве утверждают, что по поручению российского диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" проведут учения по применению нестратегического ядерного оружия.
Кроме того, указано, что Генштаб России уже начал активную подготовку к учениям.
Согласно последним данным, во время обучения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Кроме того, российские захватчики цинично врут, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".
Путин до сих пор пугает мир ядерной войной
По словам нелегитимного президента РФ, его страна готова к ядерной войне.
Кроме того, глава Кремля боится, что Штаты введут свои войска в Украину и намекает, что РФ сочтет это "значительной эскалацией".
Что также важно понимать, в конце 2022 года США готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины.
Американские власти на тот момент были убеждены, что вероятность ядерного удара крайне высока.
2 месяца назад российский диктатор обратился с посланием к Федеральному собранию и публично заявил "полную готовность" ядерных сил РФ, если западные войска войдут в Украину.
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