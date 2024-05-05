За 20 лет пребывания в должности российского лидера кремлевский диктатор Владимир Путин полностью подавил любые проявления инакомыслия. Его новый срок пребывания на должности власти беспокоит многих на Западе в условиях продолжающейся войны против Украины.

Есть ли условия, при которых Путин откажется от войны против Украины

Западные аналитики и журналисты издания отмечают, что в настоящее время кремлевский диктатор не демонстрирует никаких признаков готовности к отказу от развязной преступной войны против Украины.

Война в Украине занимает центральное место в его нынешней политике, и я не вижу ничего, что могло бы указывать, что это изменится. И это влияет на все остальное, — подчеркнул профессор Сиракузского университета Брайан Тейлор. Поделиться

В материале отмечается, что в случае неполного поражения любой из сторон конфликта в Украине, Россия сохранит за собой контроль над оккупированными украинскими территориями и будет угрожать нападением на страны Балтии или Польшу или Молдову.

Вполне возможно, что у Путина действительно огромные амбиции, и он попытается после дорогостоящего успеха в Украине совершить новое нападение где-нибудь... Но Россия будет не в состоянии начать новые агрессивные войны, когда война на Украине наконец закончится, — считает профессор международных отношений Гарварду Стивен Уолт. Поделиться

Действительно ли Путин теряет власть, даже оставаясь на посту

Другие аналитики подчеркивают, что такое рациональное беспокойство может не оправдаться.

По мнению Максима Саморукова из Российского Евразийского центра Карнеги, из-за стремления к воплощению обманчивых прихотей кремлевского диктатора российские власти, скорее всего, рано или поздно допустят роковую ошибку.

Как убеждает Саморуков, именно возраст Путина может сильнее всего влиять на его решение.

Растущее чувство ограниченности времени, несомненно, способствовало его судьбоносному решению вторгнуться в Украину, отмечает аналитик. Поделиться

Он считает, что Путин, вероятно, начинает новый термин с более слабой властью по сравнению со всеми предыдущими периодами.