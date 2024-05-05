За 20 років перебування на посаді російського лідера кремлівський диктатор Володимир Путін повністю придушив будь-які прояви інакодумства. Його новий термін перебування на владній посаді непокоїть багатьох на Заході в умовах триваючої війни проти України.
Чи є умови за яких Путін відмовиться від війни проти України
Західні аналітики та журналісти видання зазначають, що наразі кремлівський диктатор не демонструє жодних ознак готовності до відмови від розв’язаної злочинної війни проти України.
У матеріалі зазначається, що у разі неповної поразки будь-якої зі сторін конфлікту в Україні Росія збереже за собою контроль над окупованими українськими територіями і погрожуватиме нападом на країни Балтії або Польщу чи Молдову.
Чи справді Путін втрачає владу навіть залишаючись на посту
Інші аналітики підкреслюють, що таке раціональне занепокоєння може несправдитись.
На думку Максима Саморукова із Російського Євразійського центру Карнегі, через прагнення до втілення оманливих забаганок кремлівського диктатора російська влада, скоріш за все, рано чи пізно припуститься фатальної помилки.
Як переконує Саморуков, саме вік Путіна може найсильніше впливати на його рішення.
Він вважає, що Путін, ймовірно, починає новий термін із більш слабою владою у порівнянні із всіма попередніми періодами.
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