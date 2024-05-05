Любимая певица Путина. В Германии протестовали против выступления Анны Нетребко
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Любимая певица Путина. В Германии протестовали против выступления Анны Нетребко

Нетребко и Путин
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Источник:  Spiegel

4 мая в немецком городе Висбаден перед зданием Гессенского государственного театра собралось 400 человек, выступавших против участия в майском фестивале оперной певицы Анны Нетребко.

В Германии прошла акция протеста против выступления путинистки Нетребко

По данным местной полиции, митинг начался около 17.00 по местному времени и прошел мирно и без инцидентов.

Об этом сообщает Spiegel.

Нетребко, оперную певицу, обладательницу российского и австрийского гражданства, уже критиковали за ее вероятную близость к российскому диктатору Владимиру Путину после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Протест в Висбадене против выступления Нетребко

В издании отметили, что концерты с участием Нетребко в последнее время отменяются во многих западных странах.

В Швейцарии отменили концерт пропутинской певицы Нетребко

Концерт прокремлевской оперной дивы Анны Нетребко в швейцарском городе Люцерн, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL, был отменен по требованию правительства кантона Люцерн.

Концертный зал KKL не может быть предоставлен для концерта Анны Нетребко, запланированного на 1 июня 2024 года, сообщила швейцарская газета Luzerner Zeitung.

По словам представителей KKL, мнения по поводу политической позиции солистки остаются противоречивыми. Официально причиной отмены концерта стала близость выступления к мирной конференции по Украине, которая запланирована на середину июня на горе Бюргеншток рядом с Люцерном.

Кантональные и муниципальные власти попросили комплекс KKL отменить концерт в связи с повышенным риском нарушения общественного порядка. Правительство кантона Люцерн, в частности, предупредило о возможных беспорядках и протестах в городе, которые могут поставить под угрозу безопасность населения.

Министр образования и культуры кантона Люцерн Армин Гартманн в письме в концертный зал KKL выразил ожидание, что концерт с участием Анны Нетребко будет отменен.

Сама Нетребко выразила сожаление по поводу отмены концерта "вопреки контрактным обязательствам и договоренностям с организаторами". Ее менеджмент в письменном заявлении отметил, что мирная конференция по Украине состоится через две недели после даты концерта. Кроме того, ни одно из ее почти ста выступлений с марта 2022 года якобы не приводило к нарушениям общественного порядка.

Нетребко связывают с близким кругом президента России Владимира Путина. В 2014 году она отметила свой 40-й день рождения в Кремле и в том же году появилась на публике с флагом пророссийских сепаратистов так называемых ЛНР и ДНР. После полномасштабного вторжения России в Украину певицу стали подвергать на Западе все большей критике.

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