Путін наказав провести навчання ядерних сил. Що відбувається

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін доручив провести навчання із застосування ядерної зброї у відповідь на "погрози" Заходу.

У РФ пройдуть навчання із застосування ядерної зброї

Цю інформацію вранці 6 травня офіційно підтвердило Міністерство оборони Росії.

У відомстві стверджують, що за дорученням російського диктатора Володимира Путіна "найближчим часом" проведуть навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

За дорученням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту, — йдеться в офіційній заяві МО РФ. Поширити

Окрім того, вказано, що Генштаб Росії уже розпочав активну підготовку до навчань.

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Згідно з останніми даними, під час навчання буде здійснено комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Окрім того, російські загарбники цинічно брешуть, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Путін досі лякає світ ядерною війною

За словами нелегітимного президента РФ, його країна технічно готова до ядерної війни.

Окрім того, очільник Кремля боїться, що Штати введуть свої війська в Україну й натякає, що РФ вважатиме це "значною ескалацією".

Що також важливо розуміти, наприкінці 2022 року США готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України.

Американська влада на той момент була переконана, що ймовірність ядерного удару вкрай висока.