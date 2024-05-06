Влада РФ запроторила до СІЗО дитину за спробу повалення режиму Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації

Влада РФ запроторила до СІЗО дитину за спробу повалення режиму Путіна

міліція РФ
Джерело:  online.ua

У Брянську заарештували учня 9 класу за нібито вступ до легіону «Свобода Росії» та допомогу проукраїнським силам у поваленні режиму диктатора Володимира Путіна.

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Кілька днів тому пресслужба судів Брянської області офіційно підтвердила факт затримання неповнолітнього, якого звинувачують за участь у терористичній організації.

Прокремлівський телеграм-канал Shot вдень 4 квітня писав, що у Брянську затримали 15-річного учня дев'ятого класу.

Згідно з даними телеграм-каналу ASTRA, на юнака доніс однокласник.

Наразі відомо, що затриманий — це 15-річний Матвій Трещов (на фото йому 10 років, — ред.).

Фото: скриншот

Як стверджують російські силовики, підліток нібито в телеграмі вступив до легіону «Свобода Росії», в якому за Україну воюють громадяни РФ, та виконував їхні завдання.

До прикладу, школяр нібито фотографував у місті автобусні зупинки, площу Леніна, будівлю уряду.

Окрім того, наголошується, що дев'ятикласник нібито «намагався завербувати» до легіону однокласника, який, цілком можливо, і доніс на Матвія.

Матвій росте у неповній сім'ї, на обліку не перебуває. Відносно підлітка порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ. Його затримали та вже відправили до СІЗО.

Чому ЛСР для Путіна — ворог №1

В інтерв'ю online.ua заступник командира Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» заявив, що завдання ЛСР — не чекати смерті Путіна, а скинути режим диктатора, щоб захистити Україну й звільнити Росію.

“Цезар” поділився з нашими журналістами думками про те, чому збожеволів Путін, яким ЛСР бачить майбутнє Росії та перемогу України.

Ми ж несемо буквально інші цінності. Ми хочемо принести свободу народам Росії, зробити так, щоб російська людина і, скажімо так, представники інших народів Росії, всі вони були господарями на своїй землі, — заявив він.

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