Країна-агресор отримала те, що вона сама й розпочала... Власне, на фото з дрону ви бачите такі вже звичні для нашого ока руїни, от тільки це територія Росії (Тьоткіно та Козін), а не України. Кожна дія має свої наслідки, і, як то кажуть, в цю гру можна грати вдвох. А росіяни, що сьогодні воюють на боці України — герої, яких ніколи не забуде історія, — зазначає Ліберов.