Повстанський рух російських доборовольців Легіон "Свобода Росії" оприлюднив нові подробиці власного рейду на територію Росії, який проводився у березні цього року.
Що відомо про нові подробиці рейду добровольців ЛСР на територію Росії
Добровольці ЛСР зазначають, що під час рейду на територію російської Бєлгородської області до бойових завдань залучались піхотні підрозділи та мінометники.
При цьому бійці ЛСР зазначають, що рейд проводився за несприятливих погодних умов.
Як виглядав рейд ЛСР очима українського фотографа
Під час прориву російського кордону разом із добровольцями поряд знаходився український фотограф Костянтин Ліберов.
На власній сторінці в Instagram він поділився враженнями від рейду ЛСР та оприлюднив фото зруйнованого російського селища Тьоткіне.
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