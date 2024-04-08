В ЛСР розкрили невідомі деталі рейду на територію Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

В ЛСР розкрили невідомі деталі рейду на територію Росії

Мінометники ЛСР
Джерело:  online.ua

Повстанський рух російських доборовольців Легіон "Свобода Росії" оприлюднив нові подробиці власного рейду на територію Росії, який проводився у березні цього року. 

Що відомо про нові подробиці рейду добровольців ЛСР на територію Росії

Добровольці ЛСР зазначають, що під час рейду на територію російської Бєлгородської області до бойових завдань залучались піхотні підрозділи та мінометники.

При цьому бійці ЛСР зазначають, що рейд проводився за несприятливих погодних умов.

Від одного з ударів ворожих FPV, спалахнула споруда, в якій ми знаходилися. Вогонь почав підбиратися до боєприпасів. На наш подив, побачивши вогонь, прийшли місцеві. Допомогли загасити полум'я, незважаючи на ризик для свого життя, — розповідає один з мінометників ЛСР із позивним "Малий".

Як виглядав рейд ЛСР очима українського фотографа

Під час прориву російського кордону разом із добровольцями поряд знаходився український фотограф Костянтин Ліберов.

На власній сторінці в Instagram він поділився враженнями від рейду ЛСР та оприлюднив фото зруйнованого російського селища Тьоткіне.

Країна-агресор отримала те, що вона сама й розпочала... Власне, на фото з дрону ви бачите такі вже звичні для нашого ока руїни, от тільки це територія Росії (Тьоткіно та Козін), а не України. Кожна дія має свої наслідки, і, як то кажуть, в цю гру можна грати вдвох. А росіяни, що сьогодні воюють на боці України — герої, яких ніколи не забуде історія, — зазначає Ліберов.

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