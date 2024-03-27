Командир штурмової групи Легіону "Свобода Росії" Дані Таммам Акель із позивним “Апостол” загинув під час виконання бойових завдань у складі російських добровольчих сил на Бєлгородщині. Редакція вшановує пам’ять командира, який став на захист України проти путінського режиму.

Чому "Апостол" обрав воювати за Україну

За останній рік “Апостол” брав участь у різних операціях, і зі стрільця став командиром штурмової групи.

Командир штурмової групи "Апостол" у фільмі online.ua "Крах диктатури слова" розповідав, що його мотивацією воювати за Україну є те, що його любов до Істини переважає любов до Батьківщини.

Тому що цей режим [путіна] абсолютно людожерський, це режим, який не має права на існування з моральної точки зору і з юридичної також, тому що це абсолютно антиконституційний устрій. Я скажу так, що є батьківщина і є любов до батьківщини, але є ще й Істина, і любов до Істини переважає любов до батьківщини. І моя Істина, за якою я прямую, полягає в ліберально-демократичному світі. Поширити

Командир штурмової групи ЛСР Дані "Апостол" Акель

Яке майбутнє бачив "Апостол" для Росії

"Апостол" вважав, що є дві основні історичні альтернативи для Росії. Перше — народ не прийде до спільного розуміння ситуації і люди будуть продовжувати існувати в абсолютно вигаданому ілюзорному світі і дозволять владі чинити своє свавілля і далі.

У цьому разі, “Апостол” був впевнений, Росію чекає територіальний розпад з усіма можливими наслідками: з бойовими зіткненнями, з відкритою громадянською війною.

Командир штурмової групи ЛСР "Апостол"

Зберігати штучно Росію більше ніхто не буде, як це було зроблено до, у 90-ті роки, коли Росії допомогли. Величезна кількість смертей, скалічені знову ж таки долі, зруйновані будинки та неможливість відновити державність. Поширити

Іншою альтернативою, за словами "Апостола", є усвідомлення 30-40% росіян усієї марності поточного становища і консолідація навколо лідерів опозиції, навколо Легіону.