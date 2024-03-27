Командир штурмової групи Легіону "Свобода Росії" Дані Таммам Акель із позивним “Апостол” загинув під час виконання бойових завдань у складі російських добровольчих сил на Бєлгородщині. Редакція вшановує пам’ять командира, який став на захист України проти путінського режиму.
Чому "Апостол" обрав воювати за Україну
За останній рік “Апостол” брав участь у різних операціях, і зі стрільця став командиром штурмової групи.
Командир штурмової групи "Апостол" у фільмі online.ua "Крах диктатури слова" розповідав, що його мотивацією воювати за Україну є те, що його любов до Істини переважає любов до Батьківщини.
Яке майбутнє бачив "Апостол" для Росії
"Апостол" вважав, що є дві основні історичні альтернативи для Росії. Перше — народ не прийде до спільного розуміння ситуації і люди будуть продовжувати існувати в абсолютно вигаданому ілюзорному світі і дозволять владі чинити своє свавілля і далі.
У цьому разі, “Апостол” був впевнений, Росію чекає територіальний розпад з усіма можливими наслідками: з бойовими зіткненнями, з відкритою громадянською війною.
Іншою альтернативою, за словами "Апостола", є усвідомлення 30-40% росіян усієї марності поточного становища і консолідація навколо лідерів опозиції, навколо Легіону.
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