Сражался до последней капли крови. Командир штурмовой группы ЛСР "Апостол" погиб за Украину на Белгородщине
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Сражался до последней капли крови. Командир штурмовой группы ЛСР "Апостол" погиб за Украину на Белгородщине

"Апостол"
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Источник:  online.ua

Командир штурмовой группы Легиона "Свобода России" Дани Таммам Акель с позывным “Апостол” погиб во время выполнения боевых задач в составе российских добровольческих сил на Белгородщине. Редакция чтит память командира, вставшего на защиту Украины против путинского режима.

Почему "Апостол" выбрал воевать за Украину

За последний год Апостол принимал участие в различных операциях, и из стрелка стал командиром штурмовой группы.

Командир штурмовой группы "Апостол" в фильме online.ua "Крах диктатуры слова" рассказывал, что его мотивацией воевать за Украину является то, что его любовь к Истине преобладает любовь к Родине.

Потому что этот режим [путина] абсолютно людоедский, это режим, который не имеет права на существование с моральной точки зрения и с юридической тоже, потому что это абсолютно антиконституционное устройство. Я скажу так, что есть родина и есть любовь к родине, но есть еще и Истина, и любовь к Истине преобладает любовь к родине. И моя Истина, по которой я следую, состоит в либерально-демократическом мире.

Командир штурмовой группы ЛСР Дани "Апостол" Акель
Командир штурмовой группы ЛСР Дани "Апостол" Акель

Какое будущее видел "Апостол" для России

"Апостол" считал, что есть две основные исторические альтернативы России. Первое — народ не придет к общему пониманию ситуации и люди будут продолжать существовать в совершенно выдуманном иллюзорном мире и позволят властям творить свой произвол и дальше.

В этом случае "Апостол" был уверен, Россию ждет территориальный распад со всеми вытекающими последствиями: с боевыми столкновениями, с открытой гражданской войной.

Командир штурмовой группы ЛСР Дани "Апостол" Акель
Командир штурмовой группы ЛСР "Апостол"

Сохранять искусственно Россию больше никто не будет, как это было сделано до, в 90-х годах, когда России помогли. Огромное количество смертей, изуродованные опять же судьбы, разрушены дома и невозможность восстановить государственность.

Другой альтернативой, по словам "Апостола", является осознание 30-40% россиян всей тщетности текущего положения и консолидация вокруг лидеров оппозиции, вокруг Легиона.

В таком случае у России есть шанс сохранить свой суверенитет, свою территориальную целостность и пойти по демократическому пути. В этом случае вполне возможно довольно светлое и счастливое будущее без красного цвета на флаге, без стремлений к непонятному реваншизму, вроде "сейчас мы повторим". Что мы можем повторить? Десятки тысяч-сотни тысяч смертей, искалечены судьбы? Так зачем все это повторять? Это же шизофрения.

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