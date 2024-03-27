Сражался до последней капли крови. Командир штурмовой группы ЛСР "Апостол" погиб за Украину на Белгородщине

Командир штурмовой группы Легиона "Свобода России" Дани Таммам Акель с позывным “Апостол” погиб во время выполнения боевых задач в составе российских добровольческих сил на Белгородщине. Редакция чтит память командира, вставшего на защиту Украины против путинского режима.
Почему "Апостол" выбрал воевать за Украину
За последний год Апостол принимал участие в различных операциях, и из стрелка стал командиром штурмовой группы.
Командир штурмовой группы "Апостол" в фильме online.ua "Крах диктатуры слова" рассказывал, что его мотивацией воевать за Украину является то, что его любовь к Истине преобладает любовь к Родине.
Какое будущее видел "Апостол" для России
"Апостол" считал, что есть две основные исторические альтернативы России. Первое — народ не придет к общему пониманию ситуации и люди будут продолжать существовать в совершенно выдуманном иллюзорном мире и позволят властям творить свой произвол и дальше.
В этом случае "Апостол" был уверен, Россию ждет территориальный распад со всеми вытекающими последствиями: с боевыми столкновениями, с открытой гражданской войной.
Другой альтернативой, по словам "Апостола", является осознание 30-40% россиян всей тщетности текущего положения и консолидация вокруг лидеров оппозиции, вокруг Легиона.
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