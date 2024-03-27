Сражался до последней капли крови. Командир штурмовой группы ЛСР "Апостол" погиб за Украину на Белгородщине

Командир штурмовой группы Легиона "Свобода России" Дани Таммам Акель с позывным “Апостол” погиб во время выполнения боевых задач в составе российских добровольческих сил на Белгородщине. Редакция чтит память командира, вставшего на защиту Украины против путинского режима.

Почему "Апостол" выбрал воевать за Украину

За последний год Апостол принимал участие в различных операциях, и из стрелка стал командиром штурмовой группы.

Командир штурмовой группы "Апостол" в фильме online.ua "Крах диктатуры слова" рассказывал, что его мотивацией воевать за Украину является то, что его любовь к Истине преобладает любовь к Родине.

Потому что этот режим [путина] абсолютно людоедский, это режим, который не имеет права на существование с моральной точки зрения и с юридической тоже, потому что это абсолютно антиконституционное устройство. Я скажу так, что есть родина и есть любовь к родине, но есть еще и Истина, и любовь к Истине преобладает любовь к родине. И моя Истина, по которой я следую, состоит в либерально-демократическом мире. Поделиться

Командир штурмовой группы ЛСР Дани "Апостол" Акель

Какое будущее видел "Апостол" для России

"Апостол" считал, что есть две основные исторические альтернативы России. Первое — народ не придет к общему пониманию ситуации и люди будут продолжать существовать в совершенно выдуманном иллюзорном мире и позволят властям творить свой произвол и дальше.

В этом случае "Апостол" был уверен, Россию ждет территориальный распад со всеми вытекающими последствиями: с боевыми столкновениями, с открытой гражданской войной.

Командир штурмовой группы ЛСР "Апостол"

Сохранять искусственно Россию больше никто не будет, как это было сделано до, в 90-х годах, когда России помогли. Огромное количество смертей, изуродованные опять же судьбы, разрушены дома и невозможность восстановить государственность. Поделиться

Другой альтернативой, по словам "Апостола", является осознание 30-40% россиян всей тщетности текущего положения и консолидация вокруг лидеров оппозиции, вокруг Легиона.