Он был лидером, храбрым воином, писателем, философом и настоящим другом Украины. И навсегда останется в наших сердцах.

Эрик Варгас из штата Мериленд, США, стал в ряды Интернационального легиона ВСУ в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину. Редакция online.ua чествует светлую память Героя, публикуя тезисы нашего последнего разговора летом 2023 перед его возвращением на фронт после очередного ранения.

Защищать Украину — дело чести

Когда мы спросили Эрика, почему он после очередного ранения и реабилитации вернулся на фронт, он не колеблясь ответил, что вернулся, по той же причине, по которой я приехал.

Я верю в борьбу за то, во что верю. Наслаждаться свободами без всякой ответственности — это ужасный образ жизни. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

Еще одной причиной, рассказал Эрик, было то, что это дело чести в традиционном архаическом понимании.

Я присоединился к какому-то начинанию, к какому-то делу, и я считаю, что было бы бесчестно оставить его. Да, это, собственно, и есть главная причина, почему я здесь. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

Боец Интернационального легиона отметил, что честь для него в традиционном военном понимании — это когда у вас есть этический кодекс, которого вы соблюдаете. По его мнению, это, к сожалению, то, что современное общество потеряло.

Эрик Варгас

Уважение к тем, кто попытался воевать

Эрик рассказал, как в марте 2022 находился на полигоне в Яворове, подвергшемся ракетным обстрелам, и находившимся там бойцам пришлось скрыться в лесу.

После этого некоторым внезапно нужно было вернуться домой. И причины, которые они придумывали, говорит Эрик, были удивительными: один парень сказал, что его жена попала в авиакатастрофу в Перу, а у двух других ребят дочери внезапно заболели раком в один и тот же день.

В самом начале полномасштабной войны, рассказывал Эрик, было много ребят, приехавших в Украину, потому что они думали, что это будет увлекательно. Они ведь хотели вписать в свои резюме: "я был на войне".

Когда реальность дала им пощечину чертовым "Искандером", они решили, что это не для них. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

Эрик отмечал, что с огромным уважением относится к каждому, кто подается и становится в ряды Интернационального легиона.

Однако, когда попадаешь в большую битву и многие люди гибнут вокруг тебя, случается, что кто-то решает: "Черт возьми, это не для меня".

Я буду уважать кого угодно, кто может признать, что это не для него. Я уважаю, потому что у вас, по крайней мере, хватило смелости выйти и попробовать.

Эрик рассказывал, что в Легионе были ребята, которые подходили и говорили: "Нет, это не для меня". Также говорили: "Я не могу с этим справиться". В ответ он говорил им: "Я уважаю это. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Так что это не стыдно. Абсолютно не стыдно".

В Легионе не надо притворяться крутым

Эрик рассказывал, что коренастые и мускулистые добровольцы ухали, а остались невысокие и совсем не коренастые парни, которые выдерживали 24/7 в течение недели под обстрелами артиллерии.

Если кто-то хочет стать в ряды Интернационального Легиона, не обязательно быть коренастым. Необязательно быть сильным. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

Боец дал совет новым рекрутам, что они не должны притворяться: "Я должен вести себя как крутой парень."

О себе Эрик добавил, что он, например, любит пошутить, но все равно готов воевать. И он не считает, что в украинской армии иначе.

Он искренне обратился к рекрутам, что, возможно, стоит подумать еще раз, если кто-то думал, что "возможно, не подходит для армии или для Воздушных сил".

На войне открываешь себя нового каждый день

Эрик говорит, что узнавал не просто ежедневные откровения о себе, других людях, о своем окружении, но и о таких вещах, о которых никогда не думал.

Ты будешь делать вещи, о которых никогда не думал, что сможешь. Внутри себя ты найдешь что-нибудь. Как Сократ говорил, что неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

Эрик добавил, что в Украине нашел внутреннюю силу, о которой даже не подозревал. Если бы его спросили 5 лет назад, сможет ли он спать под ледяным дождем ночью, он ответил бы нет, но его ответ сегодня — "Да".

Другое дело, которое он узнал о себе, заключалось в том, что во время экстремального стресса он научился отстраняться от ситуации.

Скажем, твой друг погиб. И это было бы совершенно эгоистично и снисходительно, позволить себе сломаться, начать плакать и говорить: "Мой друг, ты умер, теперь я никогда не увижу тебя снова!". Потому что есть другие люди, все еще живые. Ты сам все еще жив. Ты обязан людям вокруг тебя вести себя рационально и спокойно. А поплакать ты сможешь позже. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

Лидерство в армии — это служение

Также в рядах ВСУ Эрик узнал кое-что о лидерстве: если вы хотите, чтобы вам подчинялись, вы должны быть авторитетом.

Лидерство не означает, что другие должны подчиняться. Лидерство — это действительно служить, служить людям, твоим подчиненным, которые находятся под твоим командованием. Это абсолютно то, о чем говорится. Лидерство — это служение.

Успех — за рамками ограничений

Эрик говорит, что многие ограничения, которые имеют люди, на самом деле не ограничения. Это просто поведенческие привычки.

Как только вы осознаете, вы можете вытолкнуть себя за рамки своих ограничений. Как правило, то, что вы думаете, что не можете сделать, вы скорее всего сможете. И даже очень хорошо, с первой попытки. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

Как только вы сломаете эти пристрастные представления о том, что вы можете и чего не можете делать как телом, так и разумом, говорит Эрик, вы добьетесь успеха и поймете, что вы можете гораздо больше, чем вы когда-либо думали.

Побратимство, забота и платоническая любовь

Эрик говорит, что ошибочно полагал, что был более чем терпелив раньше в гражданской жизни.

Но есть что-то в том, чтобы просто сидеть в доме, который россияне обстреливают часами, и понимать, что должен оставаться в этом укрытии, пока не придет время выходить. Так находишь внутренние резервы терпения и выдержки, о которых раньше не знал.

То, что держало вместе людей, которых я знаю в Легионе, — это чувство побратимства. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

По словам Эрика, как легионеры, они могут уехать в любой момент. И некоторые люди уезжают.

Причина, по которой большинство из них остается или возвращается снова, — это вера в дело, и тот факт, что они любят друг друга.

Это звучит несколько странно, когда говоришь о любви между мужчинами. Но, очевидно, это платоническая любовь: настоящая и глубокая забота, самоотверженная забота о окружающих вас людях.

Эрик Варгас, Макс Панаво и 152-мм снаряд

Эрик поделился с нами историей, как он получил одно из своих ранений.

В двух метрах от него и побратимов упал большой 152-миллиметровый снаряд. Ему порвало барабанную перепонку уха, а в левую руку попали осколки, вызвавшие перелом.

Даже после ранения он дождался медевака, чтобы занести в него раненых побратимов. Далее Эрик не эвакуировался с ними, потому что один из бойцов во время обстрела отделился от группы и не добрался до точки эвакуации.

Один из легионеров почти терял сознание из-за ранений, но все равно решил уйти вместе с Эриком. На вопрос, если травмирован, почему возвращаешься, тот ответил, что не мог бросить ребят. Это был побратим Эрика из Легиона Макс Панаво.

Так они прошли еще почти километр на восток. Им нужно было вернуться и забрать ребят.

Я посмотрел на Макса и сказал: "Пойдешь со мной?". А он такой: "Давай, друг, пошли!". Вот она эта любовь, о которой мы говорим. Это дружба, это побратимство, вот оно. Эрик Варгас боец Интернационального легиона

К счастью, эти ребята нашли дорогу и шли им навстречу. Все вместе смогли добраться до укрытия.

Макс Панаво, боец Интернационального легиона. "Латиноамериканский Мститель", не побоявшийся бросить вызов Путину

Пехота — это не только стрельба

Эрик рассказывает, что пехота — это не только о стрельбе из оружия. Но это всего 5% из всего.

Все остальное, это умение читать карты, как рыть окопы, как укреплять окопы, как правильно паковать вещи, как обустраивать укрытия, как делать миллион вещей, не имеющих ничего общего со стрельбой.

Многие думают, что пехота — это просто стрельба, но это не так.

Совет украинцам — проявлять мужество во всем

Мы спросили, какой совет Эрик мог бы дать украинцам после нашей Победы. Он отметил, что с его стороны было бы самоуверенно давать совет всему народу.

По его мнению, лучший совет — соблюдать дисциплину, которой научились за последние несколько лет, и дальше работать с ней.

Понять, что вы отстаиваете, каковы ваши убеждения, и отстаивать их. Поделиться

В конце нашего разговора Эрик добавил, что все хотят одного и того же. Все хотят преуспевать и хотят, чтобы их уважали.

Поэтому Эрик пожелал украинцам проявлять мужество во всем, не отступать от своих убеждений, стараться быть в хороших отношениях с людьми, не уступая своим убеждениям.

Эрик Варгас, боец Интернационального легиона