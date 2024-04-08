Повстанческое движение российских доборов Легион "Свобода России" обнародовал новые подробности собственного рейда на территорию России, который проводился в марте этого года.
Что известно о новых подробностях рейда добровольцев ЛСР на территорию России
Добровольцы ЛСР отмечают, что во время рейда на территорию российской Белгородской области в боевые задачи привлекались пехотные подразделения и минометчики.
При этом бойцы ЛСР отмечают, что рейд производился при неблагоприятных погодных условиях.
Как выглядел рейд ЛСР глазами украинского фотографа
Во время прорыва российской границы вместе с добровольцами находился украинский фотограф Константин Либеров.
На своей странице в Instagram он поделился впечатлениями от рейда ЛСР и обнародовал фото разрушенного российского поселка Теткино.
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