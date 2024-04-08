В ЛСР раскрыли неизвестные детали рейда на территорию России
Категория
Украина
Дата публикации

В ЛСР раскрыли неизвестные детали рейда на территорию России

Минометчики ЛСР
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Источник:  online.ua

Повстанческое движение российских доборов Легион "Свобода России" обнародовал новые подробности собственного рейда на территорию России, который проводился в марте этого года.

Что известно о новых подробностях рейда добровольцев ЛСР на территорию России

Добровольцы ЛСР отмечают, что во время рейда на территорию российской Белгородской области в боевые задачи привлекались пехотные подразделения и минометчики.

При этом бойцы ЛСР отмечают, что рейд производился при неблагоприятных погодных условиях.

От одного из ударов враждебных FPV вспыхнуло сооружение, в котором мы находились. Огонь стал подбираться к боеприпасам. К нашему удивлению, увидев огонь, пришли местные. Помогли погасить пламя, несмотря на риск для своей жизни, — рассказывает один из минометчиков ЛСР с позывным "Малый".

Как выглядел рейд ЛСР глазами украинского фотографа

Во время прорыва российской границы вместе с добровольцами находился украинский фотограф Константин Либеров.

На своей странице в Instagram он поделился впечатлениями от рейда ЛСР и обнародовал фото разрушенного российского поселка Теткино.

Страна-агрессор получила то, что она сама и начала... Собственно, на фото из дрона вы видите такие уж привычные для нашего глаза руины, вот только это территория России (Теткино и Козин), а не Украины. Каждое действие имеет свои последствия, и, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем. А россияне, которые сегодня воюют на стороне Украины, — герои, которых никогда не забудет история, — отмечает Либеров.

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