Страна-агрессор получила то, что она сама и начала... Собственно, на фото из дрона вы видите такие уж привычные для нашего глаза руины, вот только это территория России (Теткино и Козин), а не Украины. Каждое действие имеет свои последствия, и, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем. А россияне, которые сегодня воюют на стороне Украины, — герои, которых никогда не забудет история, — отмечает Либеров.