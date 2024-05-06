Власти РФ бросили в СИЗО ребенка за попытку свержения режима Путина
Категория
Мир
Дата публикации

Власти РФ бросили в СИЗО ребенка за попытку свержения режима Путина

милиция РФ
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Источник:  online.ua

В Брянске арестовали ученика 9 класса за якобы вступление в легион «Свобода России» и помощь проукраинским силам в свержении режима диктатора Владимира Путина.

Кремль боится детей, выступающих против войны с Украиной

Несколько дней назад пресс-служба судов Брянской области официально подтвердила факт задержания несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в террористической организации.

Прокремлевский телеграмм-канал Shot днем 4 апреля писал, что в Брянске задержан 15-летний ученик девятого класса.

Согласно данным телеграмм-канала ASTRA, на юношу донес одноклассник.

Пока известно, что задержанный — это 15-летний Матвей Трещев (на фото ему 10 лет, — ред.).

Фото: скриншот

Как утверждают российские силовики, подросток якобы в телеграмме вступил в легион «Свобода России», в котором за Украину воюют граждане РФ, и выполнял их задачи.

К примеру, школьник якобы фотографировал в городе автобусные остановки, площадь Ленина, правительственное здание.

Кроме того, указано, что девятиклассник якобы «пытался завербовать» в легион одноклассника, который, вполне возможно, и донес на Матфея.

Матвей растет в неполной семье, на учете не состоит. В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Его задержали и уже отправили в СИЗО.

Почему ЛСР для Путина — враг №1

В интервью online.ua заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что задача ЛСР — не ждать смерти Путина, а свергнуть режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.

"Цезарь" поделился с нашими журналистами мыслями о том, почему сошел с ума Путин, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.

Мы ведь несем буквально другие ценности. Мы хотим принести свободу народам России, сделать так, чтобы русский человек и, скажем так, представители других народов России, все они были хозяевами на своей земле, — заявил он.

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