Власти РФ бросили в СИЗО ребенка за попытку свержения режима Путина

В Брянске арестовали ученика 9 класса за якобы вступление в легион «Свобода России» и помощь проукраинским силам в свержении режима диктатора Владимира Путина.
Кремль боится детей, выступающих против войны с Украиной
Несколько дней назад пресс-служба судов Брянской области официально подтвердила факт задержания несовершеннолетнего, обвиняемого в участии в террористической организации.
Прокремлевский телеграмм-канал Shot днем 4 апреля писал, что в Брянске задержан 15-летний ученик девятого класса.
Согласно данным телеграмм-канала ASTRA, на юношу донес одноклассник.
Пока известно, что задержанный — это 15-летний Матвей Трещев (на фото ему 10 лет, — ред.).
Как утверждают российские силовики, подросток якобы в телеграмме вступил в легион «Свобода России», в котором за Украину воюют граждане РФ, и выполнял их задачи.
К примеру, школьник якобы фотографировал в городе автобусные остановки, площадь Ленина, правительственное здание.
Кроме того, указано, что девятиклассник якобы «пытался завербовать» в легион одноклассника, который, вполне возможно, и донес на Матфея.
Матвей растет в неполной семье, на учете не состоит. В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Его задержали и уже отправили в СИЗО.
Почему ЛСР для Путина — враг №1
В интервью online.ua заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что задача ЛСР — не ждать смерти Путина, а свергнуть режим диктатора, чтобы защитить Украину и освободить Россию.
"Цезарь" поделился с нашими журналистами мыслями о том, почему сошел с ума Путин, каким ЛСР видит будущее России и победу Украины.
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