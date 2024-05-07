Навіщо насправді Путін оголосив ядерні навчання — відповідь експертів

Як вважає американський Інститут вивчення війни, офіційна Москва вкотре розпочала кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на ухвалення рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.

Що таке рефлексивне управління? Це механізм перенесення причин прийняття рішення на супротивника за допомогою провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу.

Путін намагається залякати Захід ядерною війною

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що саме рефлексивне управління можна вважати головним елементом російського інструментарію гібридної війни.

Кремль завжди робить все можливе, щоб його супротивники добровільно вчиняли дії, вигідні Росії.

Команда Путіна завжди оголошує навчання з ядерної готовності та озвучує погрози напередодні ухвалення важливих політичних рішень на Заході щодо війни в Україні.

Нинішнє очевидне відродження ядерної риторики, цього разу у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з неминучим прибуттям західної зброї в Україну. Поширити

Москва боїться посилення підтримки України

Цілком ймовірно, Кремль розпочав нову інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити союзників Києва від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в Росії.

Російські війська проводять планові ядерні навчання в рамках цієї ширшої інформаційної операції з ядерної риторики, але ISW продовжує оцінювати, що Росія вкрай малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде. Поширити

Як зазначають американські аналітики, країна-агресорка РФ часто використовувала ядерне брязкання зброєю протягом повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Україні.